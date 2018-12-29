Х-фактор 9 сезон 18 випуск: найяскравіші виступи всіх учасників на гала-концерті

У суботу, 29 грудня, в Україні відгримів суперфінал грандіозного шоу "Х-фактор" 9 сезон. Упродовж кількох місяців талановиті учасники спільно з їх тренерами удосконалювали свою майстерність та щотижня демонстрували ефектні виступи, які вражали несподіваними перевтіленнями та унікальними голосами.

Співоче шоу "Х-Фактор" 9 сезон закінчило пошук унікальних голосів. Судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали кращих з кращих, які боролися за перемогу у популярному проекті. У проекті взяли участь 13 учасників, які кожного тижня змагалися у прямих ефірах.

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Кожен суддя тренував свою категорію учасників:

Категорія "Гурти" – Настя Каменських ("ZBSband", "Duke Time","Jazzforacat"). Категорія "Хлопці" – Андрій Данилко (Олександр Ілюха, Іван Іщенко, Петро Герасимів, Дмитро Волканов). Категорія "Дівчата" – Олег Винник (PALIN A, Ольга Жмурина, Маргарита Двойненко). Категорія "Старші за 30" – Дмитро Шуров (Ольга Цепкало, Олександр Рябенко, Марк Савін).

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Під час п'ятого прямого ефіру шоу "Х-фактор" 22 грудня судді та глядачі визначили двійку фіналістів цього сезону – Дмитро Волканов та гурт ZBSband.

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29 грудня відбувся запаморочливий гала-концерт. Всі учасники сезону знову зібралися разом, що вже скучили по сцені-Х, і з тому з неймовірними виступами влаштували феєричне шоу. На початку шоу всі 13 учасників "Х-фактора" вийшли на сцену у святкових костюмах та заспівали найпопулярнішу українську пісню "Щедрик, щедрик, щедрівочка".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: спільна пісня всіх учасників

Першим на сцену вийшов фіналіст шоу Марк Савін, наставником якого був Дмитро Шуров. Чоловік заспівав запальну пісню гурту "The Weeknd" – "Can’t Feel My Face".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Марка Савіна

Після цього на сцену вийшов підопічний Андрія Данилка – Петро Гарасимів, який покинув шоу у четвертому прямому ефірі. Щирий хлопець виконав зворушливу пісню "Очі на піску".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Петра Гарасимова

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Наступною вийшла на сцену чарівна учасниця з категорії "Дівчата" Олега Винника – фіналістка Ольга Жмуріна. Дівчина емоційно виконала пісню співачки Tayanna – "Шкода".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Жмуріної

Далі виступив чудовий гурт ZBSband, тренеркою якого є Настя Каменських. Нагадаємо, що гурт пройшов до суперфіналу та бореться за перемогу. Милі хлопці запалили зал кавер-версією пісні – "Пацик хоче у Львов".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ гурту ZBSband

П’ятою на сцену вийшла ексцентрична Palina, яка була підопічною Олега Винника. Харизматична дівчина чарівно виконала пісню Христини Соловій – "Тримай".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Palina

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Після цього виступив учасник з категорії "Хлопці" Андрія Данилка – Дмитро Волканов. Наймолодший виконавець на "Х-факторі" також пройшов до суперфіналу. Дмитро заспівав популярну пісню гурту "Іванушки International" – "Тополиний пух".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Дмитра Волканова

Наступними вийшли на сцену загадкові хлопці з гурту Jazzforacat, наставником яких була Настя Каменських. Гурт презентував власну пісню "Неандертальці".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ гурту Jazzforacat

Далі виступив учасник з категорії "Хлопці" Андрія Данилка – милий Іван Іщенко, який покинув шоу у третьому прямому ефірі. Ваня харизматично заспівав пісню George Michael – "І'm Never Gonna Dance Again". Потім Іван Іщенко дуже емоційно заспівав під гітару авторську пісню "Любов".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Івана Іщенка

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Дев’ятою ще раз заспівала талановита Ольга Жмуріна, яка дійшла до фіналу. Запальна дівчина виконала енергійну пісню La Bouche – "Be My Lover".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Жмуріної

Наступними вийшли на сцену хлопці з гурту "Duke Time", наставником якого є Настя Каменських. Неймовірний акапельний гурт оригінально заспівав пісню Валерія Меладзе – "Самба белого мотылька".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ гурту Duke Time

Після цього виступила неординарна дівчина з категорії "Старші за 30" Дмитра Шурова – Ольга Цепкало. Жінка виконала веселу пісню гурту "Vaya Con Dios" – "Nah neh nah".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Цепкало

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Далі вийшов на сцену вдруге підопічний Дмитра Шурова Марк Савін з композицією Миколи Носкова – "Я тебе люблю".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Марка Савіна (відео завантажиться пізніше)

Тринадцятою заспівала чарівна Маргарита Двойненко, яку тренував Олег Винник. Дівчина ефектно виконала популярну пісню гурту KAZKA – "Плакала".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Маргарити Двойненко (відео завантажиться пізніше)

Потім ще раз виступив найяскравіший колектив на шоу, суперфіналісти – гурт ZBSband. Неймовірні хлопці заспівали зворушливу пісню …

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ гурту ZBSband (відео завантажиться пізніше)

Останнім вийшов на сцену ще один суперфіналіст Дмитро Волканов. Надзвичайно ніжний та проникливий спів Дмитра зафарбував новими яскравими барвами пісню "Ну что же ты" (гурту "Ласковый май").

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: виступ Дмитра Волканова (відео завантажиться пізніше)

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Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".