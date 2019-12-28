Х-фактор 10 сезон 16 випуск: неймовірні виступи учасників та відомих співаків

В Україні 28 грудня відбувся суперфінал грандіозного проєкту на телеканалі СТБ – "Х-фактор". Під час всього телевізійного шоу учасники вражали неймовірними голосами та підкорювали талантом. Нарешті вся країна дізналася, хто ж зміг отримати найголовніше – перемогу в 10 сезоні "Х-фактора".

У 10 сезоні "Х-фактора" зірковими тренерами стали: відома співачка Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко.

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Також на сцену 10 сезону "Х-фактора" вийшли: Джамала, гурт "Антитіла", Олександр Кривошапко, Pianoбой, Вєрка Сердючка, Alekseev, Тіна Кароль, Alyona Alyona, Monatik.

Відкривала суперфінал 10 сезону "Х-фактор" українська співачка "Тіна Кароль". Своїми піснями вона розповіла глядачам історію творчого шляху й свого життя.

Далі Оля Полякова покликала на сцену свого підопічного категорії "Старші за 30" – Георгій Колдун. Він розповів, що з кожним кроком опиняється все ближче до фінішу й тому не хочеться когось пропускати вперед. Георгій виконав пісню Bon Jovi "It's My Life".

Х-фактор 10 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Георгія Колдуна

Вибухова й сенсаційна Alyona Alyona вийшла на сцену зі своєю новою піснею "Казка".

Х-фактор 10 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Alyona Alyona

А одразу за відомою реперкою виступав фантастичний гурт "Антитіла" зі своїм хітом "Вірила".

Далі на сцену 10 сезону "Х-фактор" вийшла чарівноголоса Еліна Іващенко, яка є підопічною Ігоря Кондратюка й категорії "Дівчата". Вона запевнила, що ніколи не зможе опустити руки й зробить все для того, щоб писати власні пісні й стати легендою українського шоубізнесу. Еліна виконала пісню Beyoncé "Single Ladies".

Х-фактор 10 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Еліни Іващенко

Неймовірна кількість зіркових виступів була під час суперфіналу 10 сезону "Х-фактор", тому одразу за конкурсанткою на сцену вийшов співак Alekseev із піснею "Как ты там".

Х-фактор 10 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Alekseev

Після зіркового виступу Оля Полякова покликала на сцену учасницю, яка так і не потрапила до суперфіналу, але запам'яталася усім глядачам – Анна Іваниця. Вона виконала пісню з фільму "Бриллиантовая рука" – "Помоги мне". А допомагали їй виступати Георгій Колдун та Антон Вельбой.

Х-фактор 10 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Анни Іваниці

Настя Каменських оголосила про виступ одного зі своїх підопічних категорії "Хлопці" – Артема Забєліна. Артистка заявила, що й після вильоту учасника, продовжує вболівати за його успіх. Артем виконав пісню "Я не могу".

Х-фактор 10 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Артема Забєліна

Одразу після рекламної паузи у прямому ефірі 10 сезону "Х-фактор" виступив Pianoбой з піснею "Я можу все".

Х-фактор 10 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Pianoбой

Оля Полякова повідомила, що "співоча няня" Людмила Базелюк, якій артистка обіцяла контракт й запис альбому, вже має 4 пісні. Й одну з них вона виконала для глядачів "Х-фактор" 10 сезон.

Х-фактор 10 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Людмили Базелюк

Повернувся на сцену співочого шоу "Х-фактор" відомий учасник попередніх сезонів – Олександр Кривошапко. Співак виконав свою пісню під назвою "Манит".

Гурт "Romax", який оголосив Андрій Данилко, вийшов наступним виступати для глядачів та суддів. Їх наставник заявив, що у його колишніх підопічних вже заплановано багато концертів. "Romax" виконав українську версію пісні Ricky Martin "Livin' La Vida Loca".

На сцені "Х-фактор" у прямому ефірі виконала свою пісню "Крила" відома співачка Джамала.

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Антон Вельбой зміг здобуту на проєкті "Х-фактор" свою аудиторію. Про це заявила Настя Каменьских, оголошуючи його виступ. Сам хлопець називає свою участь "крутецькою пригодою" і вона його надзвичайно змінила. Антон Вельбой виконав пісню Ляпис Трубецкой "В платье белом".

Наступною на сцену вийшла Марія Стопник, яка була підопічною Ігоря Кондратюка. Дівчина заявила, що буде сумувати за всіма, зокрема за своїм наставником, який живе проєктом "Х-фактор". Вона виконала пісню гурту "The Hardkiss" "Коханці".

Не оминув суперфінал 10 сезону "Хфактор" й відомий український співак Monatik. Він запалив усю глядацьку залу піснею "Каждый раз".

Свій другий виступ здійснила підопічна Ігоря Кондратюка – Еліна Іващенко. Учасники підтримували дівчину, стверджуючи, що її голос це дар і він неймовірний. Учасниця виконала пісню Квітки Цісик "Місто спить".

Другий суперфіналіст 10 сезону "Х-фактор" Георгій Колдун виконав пісню Ірини Білик "Снег". Він розповів, що дуже переживав, коли в попередньому випуску оголошували, хто ж пройшов до суперфіналу.

Завершував прямий ефір "Хфактор" виступ Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки з піснею "Make it rain champagne".

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".