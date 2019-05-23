Фінал Євробачення-2019: організатори припустились помилки та змінили результати голосування

Фінальний етап Євробачення-2019 в Ізраїлі відбувся ще 19 травня, коли й було оголошено переможця і трійку фіналістів. Але через кілька днів організатори опублікували новий перелік з результатами голосування, де було внесено чималі правки.

Помилку в обрахуванні балів фіналістів Євробачення спричинило те, що національне журі Білорусі усунули від голосування. Відтак, змінилась і рейтингова таблиця. Про це повідомили самі організатори в офіційній заяві Європейського мовного союзу (EBU).

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ЕВU може підтвердити, що в результаті стандартної практики перегляду ми виявили, що через людську помилку був використаний некоректний середній результат. На знак поваги до артистів і членів ЕВU ми хотіли б скорегувати фінальні результати відповідно до правил,

– йдеться в заяві організаторів конкурсу.

Також представники ЕВU додали, що перерозподіл балів не вплинув на трійку переможців, через що перше місце, як і раніше, належить представнику Нідерландів, друге місце – Італії, а третє – Росії. Однак раніше переможцем за голосуванням журі була Швеція, але згідно з новими балами тепер лідером стала Македонія.

Оновлені результати фіналу Євробачення-2019

1. Нідерланди – 498 балів

2. Італія – 472 бали

3. Росія – 370 балів

4. Швейцарія – 364 бали

5. Швеція – 334 бали

6. Норвегія – 331 бал

7. Північна Македонія – 305 балів

8. Азербайджан – 302 бали

9. Австралія – 284 бали

10. Ісландія – 232 бали

11. Чехія – 157 балів

12. Данія – 120 балів

13. Кіпр – 109 балів

14. Мальта – 107 балів

15. Словенія – 105 балів

16. Франція – 105 балів

17. Албанія – 90 балів

18. Сербія – 89 балів

19. Сан-Марино – 77 балів

20. Естонія – 76 балів

21. Греція – 74 бали

22. Іспанія – 54 бали

23. Ізраїль – 35 балів

24. Білорусь – 31 бал

25. Німеччина – 24 бали

26. Великобританія – 11 балів

Що відомо про Євробачення-2019?Міжнародний пісенний конкурс у 2019 році відбувався в Тель-Авіві, Ізраїлі, 14, 16 і 18 травня. Перемогу в країну привезла ізраїльська виконавиця Нетта Барзілай з піснею Toy. Євробачення-2019 на етапі підготувань обростало чималими скандалами та навіть неоднозово стояло під загрозою зриву, але конкурс все ж відбувся. Нову перемогу здобув учасник від Нідерландів Дункан Лоренс з піснею Arcade, якому кілька місяців букмекери пророкували перемогу. Наступного року Євробачення-2020 відбудеться в Амстердамі.