Євробачення-2019: відео виступів та фото усіх учасників фіналу

Фінал Євробачення 2018 відбувся 18 травня у Тель-Авіві, Ізраїль, о 22:00. Загалом у фіналі свої номери показали 26 країн-учасниць, які були обрані після першого і другого півфіналів.

12 та 14 травня в Тель-Авіві відбулись півфінали Євробачення-2019. Загалом 41 країна взяла участь у пісенному конкурсі. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі, до фіналу пройшло 26 конкурсантів. Згідно із правилами Євробачення, шестеро учасників з країн автоматично потрапили до фіналу – країна-господар Ізраїль та країни-засновниці конкурсу – Великобританія, Франція Іспанія, Італія та Німеччина.

Наразі усі країни-учасниці показали свої номери, тепер 40 хвилин – триватиме голосування. Ім'я переможця цьогорічного Євробачення дізнаємось вже зовсім скоро! За останніми прогнозами букмекерів, перемогу може здобути співак Дункан Лоренс з піснею Arcade.

Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номерами, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути весь список сьогоднішніх фіналістів, а також яскраві фото та виступів кожного з учасників.

1. Мальта: Michela Pace – Сhameleon

2. Албанія: Jonida Maliqi – Ktheju Tokës

3. Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend

4. Німеччина: S!sters – Sister

5. Росія: Сергій Лазарєв – Scream

6. Данія: Leonora – Love Is Forever

7. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

8. Північна Македонія: Tamara Todevska – Рroud

9. Швеція: John Lundvik – Too Late for Love

10. Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

11. Кіпр: Tamta – Replay

12. Нідерланди: Duncan Laurence – Arcade

13. Греція: Katerine Duska – Better Love

14. Ізраїль: Kobi Marimi – Home

15. Норвегія: KEiiNO – Spirit in the Sky

16. Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us

17. Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra

18. Естонія: Victor Crone – Storm

19. Білорусь: Zena – Like It

20. Азербайджан: Chingiz – Truth

21. Франція: Bilal Hassani – Roi

22. Італія: Mahmood – Soldi

23. Сербія: Nevena Božović – Kruna

24. Швейцарія: Luca Hänni – She Got Me

25. Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

26. Іспанія: Miki – La Venda

Яскраві фото виступів всіх учасників фіналу



Представниця Мальти Michela Pace / Getty Images



Представниця Албанії Jonida Maliqi / Getty Images



Представник Чехії Lake Malawi / Getty Images



Представниці Німеччини S!sters / Getty Images



Представник Росії Сергій Лазарєв / Getty Images



Представниця Данії Leonora / Getty Images



Представник Сан-Марино Serhat / Getty Images



Представниця Північної Македонії Tamara Todevska / Getty Images



Представник Швеції John Lundvik / Getty Images



Представники Словенії Zala Kralj & Gašper Šantl / Getty Images



Представниця Кіпру Tamta / Getty Images



Представник Нідерландів Duncan Laurence / Getty Images



Представниця Греції Katerine Duska / Getty Images



Представник Ізраїля Kobi Marimi / Getty Images



Представники Норвегії KEiiNO / Getty Images



Представник Великобританії Michael Rice / Getty Images



Представник Ісландії Hatari / Getty Images



Представник Естонії / Getty Images



Представниця Білорусі Zena / Getty Images



Представник Азербайджану Chingiz / Getty Images



Представник Франції Bilal Hassani / Getty Images



Представник Італії Mahmood / Getty Images



Представниця Сербії Nevena Božović / Getty Images



Представник Швейцарії Luca Hänni / Getty Images



Представниця Австраліїї Кейт Міллер-Хейдке / Getty Images



Представник Іспанії Miki / Getty Images

Відео виступів учасників Євробачення-2019 у фіналі

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Michela Pace – Сhameleon

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Jonida Maliqi – Ktheju Tokës

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Lake Malawi – Friend of a Friend

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: S!sters – Sister

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Сергій Лазарєв – Scream

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Leonora – Love Is Forever

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Serhat – Say Na Na Na

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Tamara Todevska – Рroud

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: John Lundvik – Too Late for Love

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Tamta – Replay

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Duncan Laurence – Arcade

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Katerine Duska – Better Love

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Kobi Marimi – Home

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: KEiiNO – Spirit in the Sky

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Michael Rice – Bigger Than Us

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Hatari – Hatrið mun sigra

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Victor Crone – Storm

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Zena – Like It

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Chingiz – Truth

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Bilal Hassani – Roi

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Mahmood – Soldi

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Nevena Božović – Kruna

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Luca Hänni – She Got Me

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Miki – La Venda