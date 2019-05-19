Євробачення-2019: відео виступів та фото усіх учасників фіналу
Фінал Євробачення 2018 відбувся 18 травня у Тель-Авіві, Ізраїль, о 22:00. Загалом у фіналі свої номери показали 26 країн-учасниць, які були обрані після першого і другого півфіналів.
12 та 14 травня в Тель-Авіві відбулись півфінали Євробачення-2019. Загалом 41 країна взяла участь у пісенному конкурсі. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі, до фіналу пройшло 26 конкурсантів. Згідно із правилами Євробачення, шестеро учасників з країн автоматично потрапили до фіналу – країна-господар Ізраїль та країни-засновниці конкурсу – Великобританія, Франція Іспанія, Італія та Німеччина.
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Наразі усі країни-учасниці показали свої номери, тепер 40 хвилин – триватиме голосування. Ім'я переможця цьогорічного Євробачення дізнаємось вже зовсім скоро! За останніми прогнозами букмекерів, перемогу може здобути співак Дункан Лоренс з піснею Arcade.
Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номерами, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути весь список сьогоднішніх фіналістів, а також яскраві фото та виступів кожного з учасників.
1. Мальта: Michela Pace – Сhameleon
2. Албанія: Jonida Maliqi – Ktheju Tokës
3. Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend
4. Німеччина: S!sters – Sister
5. Росія: Сергій Лазарєв – Scream
6. Данія: Leonora – Love Is Forever
7. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na
8. Північна Македонія: Tamara Todevska – Рroud
9. Швеція: John Lundvik – Too Late for Love
10. Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi
11. Кіпр: Tamta – Replay
12. Нідерланди: Duncan Laurence – Arcade
13. Греція: Katerine Duska – Better Love
14. Ізраїль: Kobi Marimi – Home
15. Норвегія: KEiiNO – Spirit in the Sky
16. Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us
17. Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra
18. Естонія: Victor Crone – Storm
19. Білорусь: Zena – Like It
20. Азербайджан: Chingiz – Truth
21. Франція: Bilal Hassani – Roi
22. Італія: Mahmood – Soldi
23. Сербія: Nevena Božović – Kruna
24. Швейцарія: Luca Hänni – She Got Me
25. Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity
26. Іспанія: Miki – La Venda
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Яскраві фото виступів всіх учасників фіналу
Представниця Мальти Michela Pace / Getty Images
Представниця Албанії Jonida Maliqi / Getty Images
Представник Чехії Lake Malawi / Getty Images
Представниці Німеччини S!sters / Getty Images
Представник Росії Сергій Лазарєв / Getty Images
Представниця Данії Leonora / Getty Images
Представник Сан-Марино Serhat / Getty Images
Представниця Північної Македонії Tamara Todevska / Getty Images
Представник Швеції John Lundvik / Getty Images
Представники Словенії Zala Kralj & Gašper Šantl / Getty Images
Представниця Кіпру Tamta / Getty Images
Представник Нідерландів Duncan Laurence / Getty Images
Представниця Греції Katerine Duska / Getty Images
Представник Ізраїля Kobi Marimi / Getty Images
Представники Норвегії KEiiNO / Getty Images
Представник Великобританії Michael Rice / Getty Images
Представник Ісландії Hatari / Getty Images
Представник Естонії / Getty Images
Представниця Білорусі Zena / Getty Images
Представник Азербайджану Chingiz / Getty Images
Представник Франції Bilal Hassani / Getty Images
Представник Італії Mahmood / Getty Images
Представниця Сербії Nevena Božović / Getty Images
Представник Швейцарії Luca Hänni / Getty Images
Представниця Австраліїї Кейт Міллер-Хейдке / Getty Images
Представник Іспанії Miki / Getty Images
Відео виступів учасників Євробачення-2019 у фіналі
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Michela Pace – Сhameleon
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Jonida Maliqi – Ktheju Tokës
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Lake Malawi – Friend of a Friend
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: S!sters – Sister
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Сергій Лазарєв – Scream
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Leonora – Love Is Forever
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Serhat – Say Na Na Na
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Tamara Todevska – Рroud
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: John Lundvik – Too Late for Love
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Tamta – Replay
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Duncan Laurence – Arcade
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Katerine Duska – Better Love
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Kobi Marimi – Home
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: KEiiNO – Spirit in the Sky
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Michael Rice – Bigger Than Us
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Hatari – Hatrið mun sigra
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Victor Crone – Storm
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Zena – Like It
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Chingiz – Truth
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Bilal Hassani – Roi
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Mahmood – Soldi
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Nevena Božović – Kruna
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Luca Hänni – She Got Me
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity
Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Miki – La Venda