Фіналіст "Супермодель по-українськи" Свят Бойко одружується: йому освідчилась дівчина

Відомий український блогер та учасник проекту "Супермодель по-українськи" на Новому каналі отримав неочікувану пропозицію одруження від своєї коханої Любов Обущак. Чоловік погодився та досі не може повірити у несподіваний сюрприз, який влаштувала йому кохана на острові Балі.

За словами винуватиці освідчення, такий задум у неї виник ще минулого року. У неї просто промайнула думка, а друзі її миттєво підтримали. Так і було вирішено, що пропозиція руки та серця відбудеться на Балі. За її словами, хоч вона і не ставиться до весільних справ серйозно, але в момент "ікс" у неї шалено тряслись ноги.

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"Найголовніше – він сказав так! Я знаю, як це складно для чоловіків і всі не знали, якою буде реакція і боялися до останнього – я взагалі тряслася і не могла нормально говорити. Але я люблю, "кохаю" (Святу більше це слово подобається) і зробила те, що веліло серце. Я зовсім не думала зупинятися, адже "має бути навпаки" – said who (хто сказав, – 24 канал)? Будьте щасливі, ламайте стереотип і ніколи не кажіть ніколи, не відкладайте, а вчіться насолоджуватися", – сповістила у своєму Instagram Любов.



Дівчина Свята Бойка освідчилась коханому / Instagram-Stories / @svyatboyko

Сам же Святослав досі в шоці і до кінця не усвідомлює, що став нареченим.

Кінець! Ми більше не зустрічаємось! Я поки не прийшов до тями, тому нічого розписувати не хочу. Але ми продовжуємо ламати стереотипи і починаємо будувати щось більше. Правда, міс Бойко?,

– написав на своїй сторінці в соціальній мережі щасливий чоловік.



Свят Бойко і кохана Любов / Instagram / @grace_misery

Що відомо про особисте життя Святослава Бойка?Свят Бойко перебуває в стосунках зі своєю коханою більше року. Перше спільне фото в мережі Instagram у них з’явилось на початку квітня 2018 року. До того часу уродженець Львівщини брав участь в модельному проекті "Супермодель по-українськи", де за декілька кроків до суперфіналі був змушений покинути шоу. Наразі він входить у модельне агентство одної із суддів проекту Алли Костромічевої.