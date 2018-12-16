Фіналісти "МастерШеф 8" вирішили одружитися: несподівані деталі

2661 Читать новость на русском
Фіналісти "МастерШеф 8" вирішили одружитися
Фіналісти "МастерШеф 8" вирішили одружитися / Instagram/ @mickevich_vlad

13 грудня фіналістка восьмого сезону реаліті-шоу "МастерШеф" Еліна Павленко відсвяткувала свої 20 років. На урочистому вечорі її хлопець і колега по знімальному майданчику Владислав Міцкевич попросив її руки і серця.

Святкування 20 дня народження для Еліни виявилось не зовсім звичайним, однак точно стане незабутнім. Під час особистих побажань Владислав Міцкевич, з яким вони зустрічаються від початку сезону, запропонував їй вийти за нього заміж, на що вона, звичайно, погодилась.

Читайте також: Нове кохання: Бруклін Бекхем показав свою дівчину – фото

Фіналісти
Еліна Павленко та Влад Міцкевич вирішили одружитись / Колаж: 24 канал

Від самого початку восьмого сезону вони почали дружити. Еліна зізналась, що її підкупило його відмінне почуття гумору та харизма. А вже через деякий час вона звернула увагу на його зовнішність, характер та інші плюси. Влад часто робив дівчині компліменти, а це не могло не зачарувати. Еліна сказала, що з часом вони почали проводити все більше часу разом, а одного разу, коли Влад і Еліна йшли на зйомки «Фільму про фільм», вони затримались біля дверей і поцілувались.

Боже мій, у мене до сих пір йдуть мурашки по шкірі, коли я згадую цей момент. Кожен день, перебуваючи поруч з ним, я розумію, як багато він означає в моєму житті,
– відверто зізналась про почуття Еліна Павленко.

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові романи Зіркові весілля
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 16:25 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 5402
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні 15:21 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 10428
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
сьогодні 11:23 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 20944
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
17 грудня 17:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
67391
Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців
17 грудня 16:45 Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців
12498
Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
17 грудня 11:00 Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
Юлія Девда 1823
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук