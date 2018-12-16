Фіналісти "МастерШеф 8" вирішили одружитися: несподівані деталі

13 грудня фіналістка восьмого сезону реаліті-шоу "МастерШеф" Еліна Павленко відсвяткувала свої 20 років. На урочистому вечорі її хлопець і колега по знімальному майданчику Владислав Міцкевич попросив її руки і серця.

Святкування 20 дня народження для Еліни виявилось не зовсім звичайним, однак точно стане незабутнім. Під час особистих побажань Владислав Міцкевич, з яким вони зустрічаються від початку сезону, запропонував їй вийти за нього заміж, на що вона, звичайно, погодилась.

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Еліна Павленко та Влад Міцкевич вирішили одружитись / Колаж: 24 канал

Від самого початку восьмого сезону вони почали дружити. Еліна зізналась, що її підкупило його відмінне почуття гумору та харизма. А вже через деякий час вона звернула увагу на його зовнішність, характер та інші плюси. Влад часто робив дівчині компліменти, а це не могло не зачарувати. Еліна сказала, що з часом вони почали проводити все більше часу разом, а одного разу, коли Влад і Еліна йшли на зйомки «Фільму про фільм», вони затримались біля дверей і поцілувались.

Боже мій, у мене до сих пір йдуть мурашки по шкірі, коли я згадую цей момент. Кожен день, перебуваючи поруч з ним, я розумію, як багато він означає в моєму житті,

– відверто зізналась про почуття Еліна Павленко.