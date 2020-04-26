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Фіналісти шоу "Голос країни-10" презентували спільну ритмічну пісню: відео

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Фіналісти "Голосу" записали спільну пісню
Фіналісти "Голосу" записали спільну пісню / Пресслужба

Представники телепроєкту "Голос країни-10" дотримуються обіцянки, що ювілейний сезон таки буде дивувати. Фінал конкурсу вони розпочали зі спільної пісні всіх учасників, яка змусить танцювати кожного!

Вперше за історію "Голосу країни-10" прямий ефір записували в умовах карантину. Організатори запевнили перед шоу, що дотримались усіх порад ВООЗ. Так, ведучі та зіркові тренери з'явились у випуску у вигляді голограми, а учасники виступали, не перетинаючись на сцені. 

Цікаво: Голос країни 10 сезон: учасники всіх команд шоу

А розпочинала прямий ефір запальна пісня у виконанні всіх фіналістів шоу. Композицію вокалісти записали заздалегідь, не покидаючи свої домівки. Від треку "Музикозалежні" неможливо втриматись від танцю, що вже зазначили прихильники проєкту. 

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – пісня всіх учасників

Як відомо, на перемогу в "Голосі країни-10" претендують одразу 20 вокалістів, які вражають своїм талантом. Так, команду Потапа і Насті Каменських представляють Віталій Окс, Анастасія Картвелішвілі, Єрлан Баібазаров, Катерина Степура, Максим Перепелиця та Юлія Коровко. Монатік виступив з Юрієм Самовіловим, Сергієм Романом, Сергієм Асафатовим, Лідою Лі, Мєлєн Пассою. Тіна Кароль готувала до прямого ефіру Романа Сасанчина, Даніеля Салема, Ольгу Мельник, Дар'ю Полоротову, Ганну Трубецьку. А от команду Дана Балана представили Марія Кондратенко, Дар'я Петрожицька, Назар Яцишин, Анастасія Балог та Індіра Єдільбаєва. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Музика LifeStyle
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