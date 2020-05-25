Фіналістка "Холостяка-10" Дана Оханська: Не співчувайте мені

Фінал десятого сезону шоу "Холостяк" вже відбувся, проте активні обговорення в мережі не вщухають. Учасниці та глядачі діляться своїми враженнями. Днями одна із фіналісток Дана Оханська подякувала усім за підтримку та попросила не співчувати їй.

Дана Оханська була однією із найяскравіших та найвідвертіших учасниць ювілейного сезону "Холостяка". За час участі в проєкті у неї з'явилася справжня армія прихильників. Днями на особистій сторінці в інстаграмі дівчина подякувала усім за підтримку та прокоментувала рішення Максима.

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Дана подякувала шанувальникам

Фіналістка зазначила, що після закінчення знімань проєкту минуло більше трьох місяців. Та, коли вона переглядала останній випуск, не змогла втримати сліз.

Я вдячна кожному, хто причетний до проєкту "Холостяк" за всі ті емоції, які я отримала, за мурашки від закоханості, за натхнення і за Макса. Це були одні з найяскравіших два з половиною місяці мого життя. Це такий період, що залишиться в серці та спогадах назавжди,

– написала в публікації Дана.

Також вона попросила не співчувати їй. Вона вважає, що все склалося саме так, як краще для неї та Максима.

⁣⁣Я надзвичайно ціную вашу підтримку, але не засуджуйте Макса. Так, ми різні, як ви неодноразово зауважували. І це нормально. Причин, чому все саме так завершилося, на мою думку, немає. Вони – ірраціональні. І це теж нормально, коли говоримо про почуття,

– наголосила Дана.

Нагадаємо, вже цієї п'ятниці о 19:00 відбудеться пост-шоу "Холостяка-10", де глядачі дізнаються багато цікавих подробиць із життя учасниць після проєкту. Також стане відомо, як склалася доля Максима та Даші, з якою він прагнув будувати стосунки.