Фіналістка "Холостяка-10" Даша поділилася відвертим фото, де постала без нижньої білизни

Поки десятий сезон проєкту "Холостяк" наближається до кінця, учасниці та ексучасниці діляться цікавими історіями та звабливими світлинами. Даша Ульянова показала пристрасне фото, на якому постала без нижньої білизни.

Вже за декілька днів відбудеться довгоочікуваний фінал ювілейного сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк". Саме тоді вся країна дізнається ім'я обраниці пілота Максима Михайлюка. Поки глядачі роблять прогнози, хто ж переможе цього року, фіналістки оприлюднюють звабливі кадри. Днями на особистій сторінці Даші Ульянової в інстаграмі з'явилося гаряче фото.

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Дівчина постала перед камерою, сидячи на стільці біля ліжка. На ній немає бюстгальтера, а оголені груди Даша прикрила халатом білого кольору. На обличчі в неї бачимо насичений макіяж із чорними стрілками на повіках та яскравою червоною помадою на губах. Довге волосся вона зібрала у хвіст та забрала на бік. Вуха учасниці "Холостяка" прикрашають мінімалістичні сережки, а на шиї висить золотий ланцюжок.



Учасниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Нагадаємо, вже цієї п'ятниці о 19:00 відбудеться дванадцятий випуск шоу "Холостяк-10". Максим Михайлюк проведе два незабутні дні з Дашою та Даною в романтичній Барселоні. Після цього він назве ім'я тієї дівчини, яка змогла полонити його серце та з якою прагне будувати стосунки поза межами проєкту.