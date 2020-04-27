Фіналістка "Голосу країни-10" Індіра Єдільбаєва зізналась, чи вважає Романа Сасанчина переможцем

26 квітня в Україні відбувся фінал популярного розважального шоу "Голос країни-10". Перемогу здобув представник команди Тіни Кароль Роман Сасанчин. Результати і участь у проєкті прокоментувала вокалістка з Казахстану Індіра Єдільбаєва.

Своїми думками вона поділилась із прихильниками в інстаграмі. В першу чергу, Індіра відреагувала на тріумф Романа Сасанчина. За словами дівчини, представник команди Тіни Кароль заслуговував на перемогу.

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Рома, вітаю тебе з перемогою! Ти заслуговуєш перше місце, як ніхто інший! Дуже люблю, – наголосила вокалістка.

Окрім цього, Індіра зізналась, що участь в українському "Голосі країни" була для неї мрією. Дівчина, хоч і не є представницею держави, підкорила глядачів та отримала шалену підтримку під час голосування.

"Ви не уявляєте, яке щастя я відчуваю з самого початку цього проєкту. Це мрія, яка перетворилася не тільки в реальність, але і в магічне диво, яке перевернуло весь мій світогляд. Я хочу подякувати кожному, хто підтримав, хто повірив в мене, хто віддав свій голос", – зазначила вона.

Індіра Єдільбаєва наголосила, що кожен глядач став волонтером, адже всі кошти від голосування представники "Голосу" передали на допомогу медикам.

Не забула Індіра Єлідьбаєва подякувати Дану Балану за можливість виступити у фіналі проєкту. В останньому випуску дівчина виконала пісню свого зіркового тренера та зізналась, що було дуже складно.

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"Я не можу не подякувати своєму тренеру за розкішну пісню! Я думала, що після Ероса Рамазотті мені нічого не страшно, але виявилося, що виконувати "Лишь до утра" куди складніше. Це безцінний досвід, працювати в команді з Даном Баланом. Ми готувалися до цього виступу дистанційно і це було нелегко!" – наголосила вона.

Відомо, що Індіра Єдільбаєва через пандемію коронавірусу не змогла приїхати до Києва для участі у шоу. Дівчина виконала фінальні треки в онлайн-режимі, не покидаючи власного помешкання в столиці Казахстану.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Індіри Єдільбаєвої