Фіналістка "Холостяка-8" Галя розповіла, хто може перемогти у десятому сезоні шоу

Десятий сезон найромантичнішого шоу країни "Холостяк" виходить на фінішну пряму. До довгоочікуваного фіналу залишилося лише два тижні. Учасниці минулих років продовжують ділитися своїми думками щодо претенденток на серце Максима Михайлюка. Зокрема, свою думку висловила фіналістка восьмого сезону проєкту Галина.

Галя в ексклюзивному коментарі для редакції STB.ua розповіла, що думає про кожну із дівчат, які залишилися на шоу та кого вважає потенційною переможницею.

Читайте також: Ексучасниця "Холостяка-9" розкритикувала дівчат із десятого сезону шоу

Про Дашу

"У Даші є природна легкість та невимушена сексуальність, чого немає в жодній іншій учасниці. Це є першим ключем для завоювання уваги з боку хлопця. А критиці треба піддавати не її губи, а людей, які настільки примітивні, що не бачать у ній нічого, крім них. У стосунках із нею потрібен вогонь та розвиток дій", – зазначила Галя.

Про Христину

" Христина завжди прагнула бути кращою копією себе. Але будь-яка копія – це вже гірше, ніж оригінал. Вона шукає на проєкті баланс у собі. У той час, коли втрачає все, зберігає в собі лише жіночність. Дівчина готова до стосунків "бери та ліпи", тільки нехай трапляться хороші руки", – розповіла Галя.

Про Дану

"Дана – дівчина для зрілого чоловіка. Однозначно потрібний сміливий мужчина, який зможе їй відкритись так само, як вона оголює йому свою душу в поезії. Якого буде вона надихати на вчинки, а він її – на вірші. Головне, щоб вона не грала ним задля написання поезії", – наголосила Галя.

Про Віку

""Якщо вона не може нічого сказати про себе, то що ми можемо говорити про неї. Якщо сама не бачить, що спільного є між нею та Максимом, то що спільного там можемо побачити ми?". Це я зараз про її діалог з другом Макса – Максимом – на вечірці-маскараді. Це учасниця, яка не зацікавлена у стосунках з Холостяком, бо розуміє, що вони не пара. Віка використовує можливість показати себе з найкращого боку там, де їй дозволяють це зробити", – зазначила Галя.

Щодо ймовірної переможниці, то Галина зізналася, що як глядачка вважає, що для життя Максиму найбільше підходить Даша, а от на роль переможниці проєкту претендує Христина.