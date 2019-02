Фіналістка MARUV в прямому ефірі Нацвідбору Євробачення відповіла, чий Крим

Улюблениця глядачів та головний претендент на перемогу у Нацвідборі від букмекерів – виконавиця MARUV разом зі своїми колегами по сцені вкотре здивувала провокативним номером. Після виступу у фіналі Нацвідбору до Євробачення-2019 ведучий Сергій Притула дав декілька "незручних" запитань MARUV, де запитав про гастролі в Росії, а також можна було почути її позицію стосовно Криму.

Фіналістка Нацвідбору Євробачення-2019 знову вразила виступом з піснею Siren song, де у відвертому вбранні, як і на попередньому виступі, запалила глядацький зал шоу. Але після вокального номеру у фіналі шоу Сергій Притула спочатку запитав солістку жіночого колективу, чи справді їй пропонували представляти інші країни на головному конкурсі Євробачення в Ізраїлі. Анна Корсун, що відома під сценічним ім'ям MARUV, відповіла ствердно, однак вирішила приховати інформацію про країни, які їй пропонували співпрацю. Відкрила секрет хіба що про Туреччину, яка цьогоріч відмовилась від участі в пісенному конкурсі.

Так, було таке. Я українка, я народилась тут. Кожний раз, до речі, як я дивилась Євробачення, мені не дуже подобалось, що від якоїсь країни відправляли інших громадян-учасників. Тому більш справедливо, коли саме конкретно людина, яка народилась, виросла і є громадянкою країни поїхала на конкурс,

– прокоментувала своє ставлення до участі в конкурсі від Євробачення від інших країн.

Наступне, що підготував для MARUV Сергій Притула, це питання про російські гастролі. Адже після "патріотичної" відповіді про участь в Євробаченні лише від України, від співачки хотіли почути пояснення, чому вона досі продовжує гастролювати Росією.

Я на це питання відповідала в багатьох інтерв'ю. Якщо вам цікаво, ви можете зайти в інтернет і послухати мою відповідь. Хочу ще раз нагадати, що конкурс Євробачення якраз створили після Другої світової війни для того, щоб країни об'єднувались і з'явилось якесь спільне свято, щоб вони ділились культурою, і я вважаю, що це круто і класно. Потрібно це підтримувати і в першу чергу це Song Contest, а не політичні вибори. З цим питанням краще піти до Верховної Ради, – прокоментувала свою позицію MARUV.

Анна Корсун додала, що її слухають глядачі з різних країн, включно з Україною, Росією та Туреччиною. За її словами, в них є свої спільні чати, є свої фанати "марувіанці". Вона додала, що не варто судити всіх росіян за одним президентом, оскільки "не може бути 4 мільйони чи мільярди поганих жителів Росії, які хочуть воювати". На таку обмовку MARUV у кількості російського населення, Сергій Притула іронічно пожартував, що про 4 мільярди мріє хіба що російський президент, а про 4 мільйони – українці.

Виступ MARUV традиційно взялись оцінювати судді шоу і на одне з питань Джамали зал вибухнув позитивними емоціями. Вона зазначила, що в Україні немає закону, який передбачає не гастролювати з країною-агресором і, на її думку, це справа совісті. Але вона вирішила дати Анні Корсун досить просте та провокативне питання, яке спричино скандал навколо інших фіналісток Нацвідбору – ANNA MARIA (сестрер Анни та Марії Опанасюк).

Давай змоделюємо таку ситуацію. Ти вже в Тель-Авіві, прес-конференція, 2000 журналістів. Я знаю, про що кажу, я бачила це. І один з журналістів питає: Hi, MARUV. Welcome to Tel Aviv. So I have very uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine? (Привіт, MARUV. Ласкаво просимо в Тель-Авів. Отже, я маю дуже незручне до вас запитання. Крим – це Україна?), – запитала Джамала.

Ukraine, of course (Україна, звісно ж), – відповіла MARUV.

Дивіться виступ MARUV у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019: