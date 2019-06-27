Фіналістка шоу "Голос країни" Тетяна Амірова презентувала чуттєвий сингл з першого альбому

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Фіналістка шоу "Голос країни" презентувала пісню "Не спеши"
Фіналістка шоу "Голос країни" презентувала пісню "Не спеши" / Прес-служба

Учасниця вокального проекту "Голос країни" на телеканалі "1+1" Тетяна Амірова з Одеси представила свій новий сингл під назвою "Не спеши", що увійде в її перший музичний альбом. Реліз платівки заплановано на осінь цього року.

Автором тексту і музики стала сама виконавиця. Вона зізнається, що це її перша авторська пісня, яку вона неочікувано для себе написала під великим натхненням.

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У мені, як виявилося, живе багато душ. Одна любить співати єврейські пісні, інша любить бродвейські мюзикли і обожнює танцювати, а третя, як з'ясувалося, вміє писати пісні. До мене вперше постукало натхнення і я рада, що маю можливість розкрити ще одну частину своєї душі: романтичну, вразливу, в якій дуже багато любові,
– поділилася співачка.

Дівчина додала, що обкладинку для альбому вона вирішила зробити на Балі. Саме там вона взяла участь у фотосесії, оскільки вважає, що цей острів – дуже особливе місце для відновлення гармонії із собою.

"Балі – окремий світ, в якому немає різниці та поділу між людьми, мені там комфортно писати музику", – розповіла Тетяна.


Фото для обкладинки майбутнього альбому Тетяни Амірової / Прес-служба

Послухати композицію "Не спеши" можна на таких музичних сервісах, як iTunes, YouTube Music, Deezer, Amazon і Tidal.

Тетяна Амірова – Не спеши: слухати пісню онлайн

Що відомо про Тетяну Амірову?Жінка родом з Одеси, яка народилась в єврейській сім'ї, з дитинства цікавилась культурою свого народу. На сцені "Голос країни" 6 сезон Тетяна виконала народну єврейську пісню "Bei Mir bist du shein". Тоді ж до неї повернулись крісла Івана Дорна, Святослава Вакарчука та Потапа, але Амірова пішла в команду до останнього. Після перемоги у вокальних боях та нокаутах, співачка вибула з проекту в одному з останніх прямих ефірів.

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Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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