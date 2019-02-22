Фіналістки нацвідбору на Євробачення-2019 сестри Опанасюк не змогли відповісти, чий Крим

3204
Анна та Марія Опанасюк не змогли відповісти на питання про Крим
Анна та Марія Опанасюк не змогли відповісти на питання про Крим / Bestmusic.com.ua

Фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019 Анна та Марія Опанасюк (дует ANNA MARIA) не змогли чітко відповісти на запитання, чи відбулася окупація Криму. Це обурило одного з телеглядачів: він зателефонував до студії та нецензурно вилаяв співачок.

Сестри-близнючки Опанасюк, які походять з Криму і живуть зараз у Києві, відмовилися безпосередньо відповідати в ефірі телеканалу ATR на запитання телеглядача "Чий Крим?". Співачки сказали: "Крим – наш, наша батьківщина".

Читайте також: Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні

Насправді Крим залишився Кримом. Те ж саме море, ті ж самі гори, те саме повітря. Мені здається, Україна втратила Крим,
– сказали співачки, не уточнивши, як саме це трапилося.

"Україна втратила Крим. Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано", – додала одна з сестер Опанасюк.

Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація Криму, який є частиною України.

На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не є політиками, ми не є членами секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання,
– сказали співачки.

Сестри Опанасюк також відмовились розповідати про своїх батьків, які живуть в окупованому Криму. Проте відомо, що матір співачок Лариса Опанасюк працює заступником голови окупаційної "Ради міністрів Республіки Крим". Жінка була нагороджена медаллю Міноборони Росії "За повернення Криму". А батько артисток працював в окупованому Криму суддею, пішов у відставку 2 роки тому.

"У нас батьки давно живуть у Криму. Дуже давно. Вони люблять свою батьківщину, вони люблять Крим. Вони вже давно на цих посадах. Вони не хочуть звідти їхати. Вони працюють на благо людей, які живуть у Криму", – сказали сестри Опанасюк.

Після цих слів співачок один із телеглядачів зателефонував до студії та назвав Анну і Марію "російськими бл**ями".

Ці істоти – просто російські бл**і. Сенсу з ними розмовляти немає. Я прошу вибачення, що в прямому ефірі... З повагою до Вас і без поваги до цих істот,
– сказав глядач.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Анна та Марія Опанасюк відповіли на питання про Крим: дивіться відео

 

blog_ava
Закінчується пільговий період розмитнення євроблях: що робити далі
сьогодні
55205
Теги: LifeStyle Анексія Криму Новини Криму Новини України Музика Скандал Євробачення 2019 Євробачення
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
21 лютого 19:25 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
365
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
21 лютого 19:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 3660
Brit Awards-2019: найпровальніші образи урочистої церемонії
21 лютого 15:07 Brit Awards-2019: найпровальніші образи урочистої церемонії
955
Найрозкішніші образи з червоної доріжки Brit Awards-2019 – фото
21 лютого 11:05 Найрозкішніші образи з червоної доріжки Brit Awards-2019 – фото
1141
Правдива історія бренду Victoria's Secret
20 лютого 20:30 Правдива історія бренду Victoria's Secret
Марія Ягодка 505
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук