Фіналістки нацвідбору на Євробачення-2019 сестри Опанасюк не змогли відповісти, чий Крим

Фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019 Анна та Марія Опанасюк (дует ANNA MARIA) не змогли чітко відповісти на запитання, чи відбулася окупація Криму. Це обурило одного з телеглядачів: він зателефонував до студії та нецензурно вилаяв співачок.

Сестри-близнючки Опанасюк, які походять з Криму і живуть зараз у Києві, відмовилися безпосередньо відповідати в ефірі телеканалу ATR на запитання телеглядача "Чий Крим?". Співачки сказали: "Крим – наш, наша батьківщина".

Читайте також: Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні

Насправді Крим залишився Кримом. Те ж саме море, ті ж самі гори, те саме повітря. Мені здається, Україна втратила Крим,

– сказали співачки, не уточнивши, як саме це трапилося.

"Україна втратила Крим. Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано", – додала одна з сестер Опанасюк.

Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація Криму, який є частиною України.

На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не є політиками, ми не є членами секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання,

– сказали співачки.

Сестри Опанасюк також відмовились розповідати про своїх батьків, які живуть в окупованому Криму. Проте відомо, що матір співачок Лариса Опанасюк працює заступником голови окупаційної "Ради міністрів Республіки Крим". Жінка була нагороджена медаллю Міноборони Росії "За повернення Криму". А батько артисток працював в окупованому Криму суддею, пішов у відставку 2 роки тому.

"У нас батьки давно живуть у Криму. Дуже давно. Вони люблять свою батьківщину, вони люблять Крим. Вони вже давно на цих посадах. Вони не хочуть звідти їхати. Вони працюють на благо людей, які живуть у Криму", – сказали сестри Опанасюк.

Після цих слів співачок один із телеглядачів зателефонував до студії та назвав Анну і Марію "російськими бл**ями".

Ці істоти – просто російські бл**і. Сенсу з ними розмовляти немає. Я прошу вибачення, що в прямому ефірі... З повагою до Вас і без поваги до цих істот,

– сказав глядач.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Анна та Марія Опанасюк відповіли на питання про Крим: дивіться відео