Фінальна робота року: Артем Пивоваров презентував зворушливий кліп на пісню "Дом"

Український виконавець та саунд-продюсер презентував відеороботу на трек зі свого третього альбому "Земной". Прем'єра кліпу відбулася сьогодні, 19 грудня. У ньому інтерпретовано пошуки дому ліричних героїв. Сам співак стверджує, що йому вдалося втілити симбіоз почуттів і спогадів.

Артем Пивоваров оприлюднив свій п'ятий кліп на пісню "Дом", яка ввійшла до альбому 2019 року "Земной". Режесером виступив Тарас Голубков, який вже втретє співпрацює зі співаком та створював успішні проєкти для найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу.

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Зйомки чуттєвого кліпу відбувалися в Одесі на березі Чорного моря впродовж трьох днів. Приголомшлива та бурхлива природа зі всіма безмежними просторами додала особливого шарму. Проте умови для роботи були надскладними.

Знімали в найхолодніші дні осені, тому вся команда дуже мерзла. І доводилося відігріватися у машині чаєм,

– зізнався Артем Пивоваров журналістам Нового каналу.

Ідея відеокліпу полягає в тому, щоб показати наскільки важливий пошук "дому" для кожної людини. Крізь призму історій героїв, можна побачити, як кожен із них знаходить своє неповторне місце.

Але незмінним залишається одне – в новому чи забутому раніше будинку головними є рідні люди, рідні душі. Саме наші близькі створюють тепло навколо та в нашій душі. Цей основний меседж режисер підкреслює за допомогою кольорів.

Дім – це симбіоз почуттів і ніжних спогадів про дитинство, про місце, у якому було своє диво, яке кожен з нас зберігає в своєму серці все життя, не зважаючи на час і відстань,

– прокоментував Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров – Дом: дивіться кліп онлайн