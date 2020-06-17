У фіолетовому костюмі: Тіна Кароль продемонструвала стильний образ – фото
Українська співачка Тіна Кароль вміє розбурхати мережу будь-якою фотографією. Вона поширила світлину, на якій постала у звабливому фіолетовому костюмі.
Нових публікацій з нетерпінням чекають півтора мільйона підписників в інстаграмі. Вона з радістю ділиться з ними результатами фотосесій. На її особистій сторінці вкотре з'явилася спокуслива світлина.
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Образ Тіни Кароль
Тіна Кароль під час різноманітних зйомок чи на концертах демонструє жіночність та привабливість. Вона неодноразово позувала у відвертому вбранні, яке гарно підкреслювало спортивну фігуру.
Виконавиця оприлюднила неймовірно красивий кадр, на якому вона зачаровує своїм проникливим поглядом. Тіна зображена, сидячи на підлоги та спершись руками назад. Вона одягнена у костюм фіолетового кольору, що скаладається із короткого топу на одне плече та спідниці. Волосся Кароль вклала у свої фірмові локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж у нюдових тонах.
Привертає увагу погляд Тіни. Він надзвичайно проникливий та звабливий. Особливого шарму фотографії додає її мила усмішка.
Тіна Кароль у фіолетовому костюмі / Instagram / @tina_karol