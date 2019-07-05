Фітнес-млинці: три рецепти здорового сніданку

Існує міф, що люди, які ведуть здоровий образ життя, не можуть ласувати млинцями, адже це суцільна суміш жирів та вуглеводів. Але це зовсім не так! Важливо лише дотримуватися трьох простих правил: не вечеряти млинцями (та й будь-які вуглеводи краще вживати у першій половині дня, до 16:00), їсти їх у розумній кількості, і найважливіше – готувати з правильних інгредієнтів.

Як зробити млинці смачними, і до того ж корисними, читайте нижче.

Читайте також: Як приготувати панкейки в американському та британському стилі

Бананові оладки



Бананові оладки

Інгредієнти:

– яйця – 2 шт.;

– банан – 1 шт.

Спосіб приготування:

1. Банан необхідно очистити від шкірки. Потім викласти у глибоку тарілку та зробити з нього пюре.

2. Яйця варто попередньо збити міксером або виделкою, а пізніше змішати обидві маси.

3. Щоб оладки вийшли ще корисніші, найкраще смажити їх на антипригарній сковороді без додавання олії, а якщо під рукою такої немає, то віддавайте перевагу рослинним оліям (наприклад, кокосовій або оливковій).

4. За рахунок банану страва виходить досить солодкою, тому додатково підсолоджувати її не потрібно. Готові оладки можна прикрасити свіжими ягодами або фруктами.

Читайте також: Ароматна полуниця: 3 оригінальні рецепти з головною ягодою сезону

Шоколадні млинці



Шоколадні млинці

Інгредієнти:

– вівсяні пластівці – 100 г;

– яйця – 2 шт.;

– какао – 1 ст. л.;

– мед.

Спосіб приготування:

1. Для початку, з вівсяних пластівців потрібно зробити муку. Для цього скористуйтеся блендером.

2. У глибокій посудині змішайте муку, какао і яйця до однорідної маси.

3. Смажте млинці на розігрітій антипригарній сковороді до готовності.

4. Готові млинці найкраще смакують з медом. Також, за бажанням, ви можете доповнити страву кисломолочним сиром, горіхами або фруктами.

Читайте також: Що приготувати з авокадо на сніданок: три ідеї

Вівсяні млинці



Вівсяні млинці

Інгредієнти:

– яйця – 2 шт.;

– яєчний білок – 1 шт.;

– мелена вівсянка – 4 ст. л.;

– сметана 10% – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

1. В окремій посудині збийте яйця та яєчний білок. Додайте вівсянку, сметану та добре перемішайте.

2. Смажте на антипригарній сковороді до золотистої скоринки.

3. До таких млинців можна готувати як солодкі, так і солоні начинки.

Приємних Вам сніданків!

Автор: Роксолана Гошовська