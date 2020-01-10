Фітнес-тренерка Адель розповіла секрет схуднення співачки

Популярна британська співачка Адель розлучилася з чоловіком в квітні 2019 року. Пройшло декілька місяців, як зірка змінилася до невпізнаваності – вона схудла на 20 кілограмів. На вечірку з нагоди дня народження свого друга Дрейка співачка одягнула мінісукню з чорного бархату з відкритими плечима. Таким чином Адель продемонструвала свої успіхи у схудненні.

Нещодавно в мережі опублікували світлини з відпочинку співачки на Карибських островах. Вони стали ще одним доказом того, що Адель не перестає працювати над своїм тілом.

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Фітнес-тренерка знаменитості Каміла Гудіс розповіла виданню The Sun, що такого чудового результату Адель досягнула завдяки правильному харчуванню. Гудіс довгий час тренує Айду Філд, дружину Роббі Вільямса. Завдяки їй тренер познайомилася зі співачкою. Каміла зазначила, що тренування зірка не дуже полюбляє, тому головну роль у трансформаціїї тіла зіграла саме дієта.

Дієта Адель включає в себе продукти, багаті таким антиоксидантом, як резвератрол, а також знижує калорійність на 20%. Цієї дієти також дотримуютьсться принц Гаррі та Меган Маркл. Автори цієї системи харчування нутриціолог Ейдан Гоггінс та Глен Маттен будували її на основі добавляння рослинних продуктів, які забезпечують згоряння жиру. Також автори стверджують, що дієта має антивіковий ефект, який вповільнює процес старіння.

Що відомо про резвератрол?

Резвератроол — антибактеріальна та протигрибкова речовина, що в природних умовах виробляється кількома рослинами за умовами інфекції бактеріями або грибами. Резвератрол також може бути бути отриманий за допомогою хімічного синтезу та продається як біологічно активна добавка.

"Мені не віриться, що вона любить тренуватися. На 90% її нову фігуру забезпечила дієта", – каже тренерка.