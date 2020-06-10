Всесвітньо відома німецька модель минулого року одружилася з 30-річним музикантом Томом Кауліцом. Чоловік Гайді Клум не має дітей, тому вона готова зробити його щасливим татком та народити п'яту дитину.

Резонансну заяву 47-річна модель зробила під час зйомок талант-шоу America’s Got Talent, як інформує видання Metro. Справа в тому, що Гайді Клум була зворушена появою на сцені допитливого хлопчика однієї з учасниць, який перед публікою підбіг до мами й міцно обійняв її за шию, сидячи на руках.

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Зіркова суддя не стримала своїх емоцій й емоційно випалила: "Я хочу ще одного малюка". Її знаменита колега акторка та модель Софія Вергара здивувалася такому несподіваному бажанню, адже Гайді Клум вже виховує чотирьох дітей: 16-річну Гелен, 14-річного Генрі, 13-річного Йохана і 10-річну Лу, які народжені в попередніх стосунках та другому шлюбі.

Чутки про п'яту вагітність Гайді Клум

Варто зазначити, що наприкінці квітня в пресі ширилися чутки про п'яту вагітність супермоделі. На карантині вона опублікувала фото з третім чоловіком 30-річним музикантом Томом Кауліцом та його братом Біллом, на якому вони продемонстрували свої животи на камеру після ситної вечері. Проте уважні шанувальники засумнівалися в правдивості цих слів, адже живіт Гайді Клум виглядав природно округлим, як на ранніх термінах вагітності.

Варто зазначити, що зірка досі жодним чином не підтвердила та не спростувала ці чутки.