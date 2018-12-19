Forbes назвав 10 найбагатших зірок світу: серед них Кайлі Дженнер, Опра Уінфрі та Jay-Z

Імените видання Forbes підбило підсумки статків відомих зірок світу та визначило десятку найбагатших знаменитостей. До рейтингу багатіїв увійшли Instagram-блогери, артисти, ведучі, актори та багато інших.

Про це повідомляють на сайті видання.

Першу сходинку у престижному рейтингу зайняв американський кінорежисер і творець серії "Зоряних війн" Джордж Лукас, який у 2018 році збагатився на 5,4 мільярда доларів.

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Друге місце зайняв інший відомий кінорежисер та автор низки популярних фільмів "Парк Юрського періоду", "Першому гравцю приготуватись" та інших Стівен Спілберг, який поповнив свої статки у 2018 році на 3,7 мільярда доларів. Трійку лідерів закріпила всесвітньо відома телеведуча Опра Уінфрі, яка у пройдешньому році заробила 2,8 мільярда доларів.

Четверте місце посів американський баскетболіст Майкл Джордан зі своїм 1,7 мільярдом доларів. П’яту позицію зайняло одразу 2 знаменитості – світська левиця, Instagram-блогер та б’юті-магнат Кайлі Дженнер, а також американський репер та чоловік Бейонсе Jay-Z, в яких у 2018 році чистий прибуток склав по 900 мільйонів доларів.

Пропонуємо вашій увазі повний перелік 10 найбагатших зірок світу за версією Forbes:

1. Режисер Джордж Лукас – 5,4 мільярда доларів

2. Режисер Стівен Спілберг – 3,7 мільярда доларів

3. Ведуча Опра Уїнфрі – 2,8 мільярда доларів

4. Баскетболіст Майкл Джордан – 1,7 мільярда доларів

5. Б'юті-бізнесмен Кайлі Дженнер – 900 мільйонів доларів

6. Репер Jay-Z – 900 мільйонів доларів

7. Ілюзіоніст Девід Копперфільд – 875 мільйона доларів

8. Репер Diddy – 825 мільйона доларів

9. Гравець у гольф Тайгер Вудс – 800 мільйонів доларів

10. Письменник Джеймс Паттерсон – 800 мільйонів доларів

Нагадаємо, що світська левиця Кайлі Дженнер у 2018 році також очолила список найдорожчих зірок соцмережі Instagram (Instagram Rich List 2018). За версією Forbes Кайлі Дженнер також очолила список найвпливовіших жінок світу віком до 30 років, а також потрапила в рейтинг найбагатших жінок США, посівши 27 сходинку.