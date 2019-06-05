Forbes назвав ім'я найбагатшої співачки у світі

Ріанна стала найбагатшою жінкою-музикантом у світі за версією Forbes, обігнавши навіть Мадонну, Селін Діон і Бейонсе. Статки популярної співачки оцінюються в 600 мільйонів доларів.

Як йдеться у журналі, основний дохід Ріанни походить від її партнерства з французькою групою компаній LVMH – Louis Vuitton Moet Hennessy.

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Відомо, що група компаній LVMH стала співвласниками косметичного бренду Fenty Beauty, який Ріанна створила у 2017 році.

Крім того, знаменитість розвиває свою лінію спідньої білизни Savage X Fenty, якою вона володіє спільно з американською компанією TechStyle Fashion Group.

Додамо, що першим-репером мільярдером став чоловік Бейонсе Jay-Z. Серед активів артиста – нерухомість у Нью-Йорку та Каліфорнії за 120 мільйонів доларів, виробництво шампанського Armand de Brignac (310 мільйонів доларів). Також артисту належить частка в коньячному бренді D'Ussé (100 мільйонів доларів), стримінговому сервісі Tidal (100 мільйонів доларів) і Uber (70 мільйонів доларів).

Натомість статки Бейонсе оцінюються у 400 мільйонів доларів.