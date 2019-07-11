Forbes назвав найбагатших зірок світу: рейтинг

Імените видання Forbes оприлюднило список зірок, у яких нараховуються найбільші статки у світі. Лідером стала американська поп-діва Тейлор Свіфт – її дохід оцінюють в 185 мільйонів доларів.

На другій сходинці розмістилась всесвітньо відома Instagram-блогерка та власниця б’юті-бренду Кайлі Дженнер – статки 21-річної дівчини оцінили в 170 мільйонів доларів, передає Forbes. Читайте також: Forbes назвав ім'я найбагатшої співачки у світі Третє місце зайняв родич Кайлі – чоловік її сестри Кім Кардашян, Каньє Вест. Репер має 150 мільйонів доларів. П’ятірку найбагатших закрив аргентинський футболіст Ліонель Мессі (127 мільйонів доларів) та британський артист Ед Ширан (110 мільйонів доларів).

Найбагатші зірки світу за версією Forbes / Фото Forbes Загалом, десятка найбагатших знаменитостей за версією Forbes виглядає так: 1. Тейлор Свіфт – 185 мільйонів доларів; 2. Кайлі Дженнер – 170 мільйонів доларів; 3. Каньє Вест – 150 мільйонів доларів; 4. Ліонель Мессі – 127 мільйонів доларів; 5. Ед Ширан – 110 мільйонів доларів; 6. Кріштіану Роналду – 109 мільйонів доларів; 7. Неймар – 105 мільйонів доларів; 8. Гурт "Eagles" – 100 мільйонів доларів; 9. Філ Макгроу – 95 мільйонів доларів; 10. Сауль Альварес – 94 мільйони доларів.