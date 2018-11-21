Forbes назвав найбільш високооплачуваних зірок віком до 30 років

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Кайлі Дженнер стала найбільш високооплачуваною зіркою
Кайлі Дженнер стала найбільш високооплачуваною зіркою / Instagram / @kyliejenner

Імените видання Forbes традиційно підсумувало заробіток найвідоміших зірок шоу-бізнесу та спорту віком до 30 років та назвало найбільш високооплачувану знаменитість світу. Нею стала Instagram-зірка та власниця косметичного бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер.

Про це повідомляють на сайті видання.

21-річна дівчина з клану Кардашян-Дженнер цьогоріч очолює вже не перший рейтинг у різних категоріях та виданнях. За підсумками Forbes, Кайлі обігнала всіх своїх сестер та заробила цілих 166,5 мільйонів доларів. Велика частина її доходу припадає на її косметичний бренд Kylie Cosmetics.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Друге місце в рейтингу Forbes зайняв британський виконавець Ед Ширан. За весь 2018 рік він заробив 110 мільйонів доларів. Трійку лідерів закрив футболіст Неймар з доходом 90 мільйонів доларів.

В число інших лідерів у топ-десятку потрапили Тейлор Свіфт, музикант The Weeknd (минулоріч він займав перше місце), діджей Ендрю Таггарт з The Chainsmokers та інші.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер у 2018 році також чолила список найдорожчих зірок цієї соцмережі (Instagram Rich List 2018). За рекламний пост рекламодавцю доведеться заплатити 1 мільйон доларів. У виданні Business Insider також підрахували, що станом на серпень 2018 року Кайлі отримувала близько 20 тисяч доларів у годину.

Теги: LifeStyle Мода Рейтинги Forbes Музика
Джерело: Lifestyle
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