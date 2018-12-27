Forbes назвав найприбутковішого актора 2018 року
Імените видання Forbes, яке щороку підбиває підсумки за різними категоріями, 26 грудня назвало рейтинг акторів, які принесли найбільший та найменший прибутку кіностудіям.
Про це повідомляють на сайті видання.
Найприбутковішим актором в кіноіндустрії цього року став Джеремі Реннер, який за кожен долар, що отримав за роль, кіностудії він приніс 82,70 долари. У трійку лідерів також увійшли актори Марк Руффало та Емі Адамс, які принесли кінокомпаніям по 80,20 та 69,90 доларів відповідно за кожен долар, який вони отримали з контракту.
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В антирейтинг увійшли також достатньо знамениті актори. Першу сходинку у списку найбільш переоцінених акторів зайняв Меттью МакКонахі, який за кожен долар, що отримав сам, приніс студії всього 1,10 долар. У перелік також увійшли актори Крістіан Бейл – 1,50 доларі, Метт Деймон – 3,70 та інші.
Пропонуємо переглянути списки найприбутковіших та найменш прибуткових кіноакторів цього року.
Топ-10 найбільш прибуткових акторів:
Джеремі Реннер – 82,70 долари;
Марк Руффало – 80,20 доларів;
Емі Адамс – 69,90 доларів;
Галь Гадот – 60 доларів;
Кріс Эванс – 56,10 доларів;
Кріс Хемсворт – 36,20 доларів;
Скарлетт Йоханссон – 34,40 долари;
Роберт Дауні-молодший – 24,40 долари;
Джулія Робертс – 24 долари;
Раян Рейнольдс – 22,80 долари.