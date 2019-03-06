Forbes затвердив: 21-річна Кайлі Дженнер стала наймолодшою мільярдеркою у світі

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Американська Instagram-зірка і учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" офіційно визнана наймолодшою дівчиною-мільярдеркою у світі. Авторитетний журнал Forbes оприлюднив рейтинг усіх багачів планети.

Американська дівчина, якій в серпні 2018 року виповнився 21 рік, офіційно стала наймолодшою мільярдеркою. Про це повідомляє популярне видання Forbes. Кайлі Дженнер, яка є засновницею косметичного бренду Kylie Cosmetics, вдалося переплюнути навіть Марка Цукерберга, який заробив свій перший мільярд у 23 роки.

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Це сила соціальних медіа. У мене було багато досягнень, перш ніж я змогла почати що-небудь,
– сказала Кайлі Дженнер.

Однак вона зазначила, що таке визнання стало для неї неочікуваним.

Я взагалі такого не чекала і не думала про це в майбутньому. Але почуваюся я дуже добре. Це – як приємне погладжування по спині,
– зізналася наймолодша мільярдерка.

У 2018 році доходи Кайлі Дженнер становили приблизно 360 мільйонів доларів, а в новому році вона перетнула цифру 900 мільйонів доларів. Варто додати, що список очолив, як і минулого року, Джеффі Безос, який є засновником платформи Amazon, а найбагатшою жінкою стала китайська бізнес-вумен Ву Яюн, капітал якої складає 9 мільярдів доларів.

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Теги: Новини США LifeStyle Новини LifeStyle Forbes Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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