"Форд проти Феррарі": мережу підриває трейлер до фільму про протистояння легендарних авто

Літній сезон розпочато з неймовірних анонсів! Мережу підриває свіжий трейлер до фільму про змагання двох культових марок автомобілів. "Форд проти Феррарі" – прем'єра вже не за горами.

Перший трейлер до очікуваної кінострічки "Ford проти Ferrari" (Ford v. Ferrari) опублікували творці картини на YouTube-каналі компанії Movieclips Trailers. Читайте також: Цензура по-російськи: глядачі побачать фільм "Рокетмен" із правками На зйомки фільму про протистояння виділили 100 мільйонів доларів. Головні ролі зіграли Крістіан Бейл, Метт Деймон і Катріна Балф. Американський сценарист Трейсі Леттс зіграє Генрі Форда II, а Ремо Джироне – Енцо Феррарі. У сюжет фільму покладено події 1960-х років, де машини "Форд" і "Феррарі" змагалися на витривалість. Прем'єру в Україні слід очікувати у листопаді 2019 року.

Постер фільму "Форд проти Феррарі" / ComingSoon Дивитися трейлер до фільму "Форд проти Феррарі": відео