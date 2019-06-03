"Форд проти Феррарі": мережу підриває трейлер до фільму про протистояння легендарних авто

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Кадр з фільму "Форд проти Феррарі"
Кадр з фільму "Форд проти Феррарі" / www.ign.com

Літній сезон розпочато з неймовірних анонсів! Мережу підриває свіжий трейлер до фільму про змагання двох культових марок автомобілів. "Форд проти Феррарі" – прем'єра вже не за горами.

Перший трейлер до очікуваної кінострічки "Ford проти Ferrari" (Ford v. Ferrari) опублікували творці картини на YouTube-каналі компанії Movieclips Trailers.

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На зйомки фільму про протистояння виділили 100 мільйонів доларів. Головні ролі зіграли Крістіан Бейл, Метт Деймон і Катріна Балф. Американський сценарист Трейсі Леттс зіграє Генрі Форда II, а Ремо Джироне – Енцо Феррарі. У сюжет фільму покладено події 1960-х років, де машини "Форд" і "Феррарі" змагалися на витривалість. Прем'єру в Україні слід очікувати у листопаді 2019 року.

Постер фільму
Постер фільму "Форд проти Феррарі" / ComingSoon

Дивитися трейлер до фільму "Форд проти Феррарі": відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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