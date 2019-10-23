Форми як у Кім: Єва Лонгорія приголомшила сексапільним образом у червоній сукні

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка у вівторок, 22 жовтня, відвідала церемонію Women's Media Center 2019, на якій зібралися одні з найвпливовіших жінок у сфері засобів масової інформації.

На Women Media Awards зібралося чимало відомих зірок, серед яких також були селебрітіз та голлівудські акторки. Однією із запрошених гостей була зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", 44-річна Єва Лонгорія.

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Актриса лише рік тому народила свого первістка та вже може похизуватися звабливою стрункою фігурою. Прийти у форму для Єви було не простим завданням, однак жінка наполегливо працювала над собою, а також поєднувала материнство з роботою. Результат Лонгорія ефектно продемонструвала на червоній доріжці церемонії.

Для виходу стилісти зірки підібрали для неї обтислу блискучу сукню-максі вогняного кольору. Вбрання спокусливо підкреслило фігуру акторки. Її гарячий образ доповнили золоті босоніжки на підборах, голлівудська укладка, макіяж з акцентом на очах і манікюр темного кольору.

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія
​Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія
​Єва Лонгорія / Getty Images

Не менш звабливий look підготувала й американська акторка Дайан Герреро, яка здобула популярність після виходу серіалу Netflix "Помаранчевий – хіт сезону". Для церемонії 29-річна дівчина обрала чорне плаття з глибоким декольте, підкресливши пишний бюст.


​Дайан Герреро / Getty Images


Women's Media Center 2019 / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Єва Лонгорія
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