Форми як у Кім: Єва Лонгорія приголомшила сексапільним образом у червоній сукні
Голлівудська акторка у вівторок, 22 жовтня, відвідала церемонію Women's Media Center 2019, на якій зібралися одні з найвпливовіших жінок у сфері засобів масової інформації.
На Women Media Awards зібралося чимало відомих зірок, серед яких також були селебрітіз та голлівудські акторки. Однією із запрошених гостей була зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", 44-річна Єва Лонгорія.
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Актриса лише рік тому народила свого первістка та вже може похизуватися звабливою стрункою фігурою. Прийти у форму для Єви було не простим завданням, однак жінка наполегливо працювала над собою, а також поєднувала материнство з роботою. Результат Лонгорія ефектно продемонструвала на червоній доріжці церемонії.
Для виходу стилісти зірки підібрали для неї обтислу блискучу сукню-максі вогняного кольору. Вбрання спокусливо підкреслило фігуру акторки. Її гарячий образ доповнили золоті босоніжки на підборах, голлівудська укладка, макіяж з акцентом на очах і манікюр темного кольору.
Єва Лонгорія / Getty Images
Єва Лонгорія / Getty Images
Єва Лонгорія / Getty Images
Не менш звабливий look підготувала й американська акторка Дайан Герреро, яка здобула популярність після виходу серіалу Netflix "Помаранчевий – хіт сезону". Для церемонії 29-річна дівчина обрала чорне плаття з глибоким декольте, підкресливши пишний бюст.
Дайан Герреро / Getty Images
Women's Media Center 2019 / Getty Images