"Форс-мажор": лідер російського гурту "Акваріум" переніс концерт у Києві

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Гурт "Акваріум"
Гурт "Акваріум" / www.facebook.com/grebenshikov

Російський поет та музикант Борис Гребенщиков продовжує виступати з гуртом "Акваріум" та давати концерти: 8 грудня у російської групи був запланований концерт в Києві, а 10 грудня – в Одесі. Однак лідер гурту повідомив про те, що концерти будуть перенесені.

Про це Гребенщиков написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, концерти в України, які заплановані на грудень 2018 року не відбудуться.

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Всім, хто хотів прийти на українські концерти Акваріума в грудні 2018. На жаль, з причин форс-мажору, наш тур по Україні зараз не може відбутися. Сподіваємося, що форс-мажор кануть в Лету і ми повернемося до вас. Тому концерти не скасовуються, а переносяться на більш розумний час. Сподіваємося, що на червень. Миру всім!
– написав Гребенщиков.

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Теги: Україна – Росія Новини Росії LifeStyle Музика Новини культури
Джерело: 24 канал
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