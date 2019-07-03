"Форс-мажори" 9 сезон: в мережі з'явився захоплюючий трейлер серіалу, в якому грала Меган Маркл

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Кадр з серіалу "Форс-мажори"
Кадр з серіалу "Форс-мажори" / IMDb

Драматичний серіал про юристів, "Форс-мажжори", представив вражаючий трейлер фінального дев'ятого сезону. У нових епізодах шанувальники стрічки не побачать улюблену героїню, яку грала Меган Маркл, однак через це трейлер не став менш захопливим.

На початку 2019 року стало відомо, що серіал "Форс-мажори" закриватиметься через низькі рейтинги, які, найбільш ймовірно, впали через відсутність персонажа, яку грала Меган Маркл. Тому дев'ятий сезон стане фінальним. Черговий захоплюючий трейлер вже з'явився на YouTube-каналі TV Promos.

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Раніше повідомлялося, що Меган Маркл може з'явитися в епізодичній ролі камео, однак герцогиня не погодилася на цю пропозицію. Тому за сюжетом, у новому трейлер постають легендарний юрист, якого грає Гебріел Махт, його дуже розумний партнер, роль якого виконує Рік Хоффман, а також Сара Рафферті, якій дістався персонаж секретарки, яка стала директором. Після складного періоду вони все ж залишилися командою і продовжують займатися найскладнішими позовами.

Дивитися трейлер 9 сезону серіалу "Форс-мажори": відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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