"Форсаж 9": стало відомо, коли в мережі з'явиться перший трейлер

Фанати потужних автомобілів, агентів, які є справжніми професіоналами своєї справи, та приголомшливого екшну вже приготувалися побачити неймовірний трейлер до 9 частини "Форсажу". Спойлер – його показ не за горами.

Серія фільмів "Форсаж" бере свій початок у 2000-х роках. З того часу у франшизі змінилося чимало деталей: актори вдосконалили свої здібності, технології дозволяють створювати ще кращі сцени, а склад команди дещо змінився. Однак незмінними залишилися ефектні моменти та любов фанатів, які неабияк зраділи новині про трейлер та дату виходу 9 частини "Форсажу".

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На офіційній сторінці в твіттері повідомили, що новий епізод побачить світ навесні 2020 року, а перший трейлер з'явиться в мережі вже 31 січня 2020 року.

До головних ролей у дев'ятій частині повернуться Тайріз Ґібсон, Він Дізель, Мішель Родрігес, Гелен Міррен та Шарліз Терон. З дебютом у франшизі можна буде привітати співачку Карді Бі (Cardi B) та пуерто-ріканського співака Ozuna. Натомість Двейн Джонсон не бере участі у зйомках 9 "Форсажу". На заміну йому прийшов борець Джон Сіна.