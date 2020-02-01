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"Форсаж 9": вийшов офіційний трейлер фільму

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"Форсаж 9" / Фото з відкритих джерел

Презентовано офіційний трейлер до найбільш очікуваного фільму 2020 року – дев'ятої частини легендарного фільму "Форсаж".

Опублікували перший трейлер нової частини "Форсажу", прем'єра якої запланована на травень 2020 року. Ролик опублікували на ютуб-каналі The Fast Saga. Прихильники кінострічки можуть насолодитися її чотирьоххвилинним анонсом.

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Як відомо, кінопроєкт "Форсаж 9" увійшов в топ-10 найбільш очікуваних прем'єр 2020 року за версією IMDb.

Хто працював над кінострічкою "Форсаж 9"?

Джастін Лін, який зняв четверту, п'яту та шосту частину "Форсажу", став режисером дев'ятого епізоду.

Замість Кріса Моргана сценарист тепер Деніел Кейсі.

Свої ролі виконають Він Дизель (Домінік Торетто), Мішель Родрігес (Летті Ортіс) і Хелен Міррен (Магдалена Шоу).

До команди "Форсаж 9" приєдналися реперка Cardi B та пуерто-ріканський співак Ozuna.

Домінік, скоріш за все, буде боротися з відомим американським реслером Джоном Сіною, який вперше з'явиться у фільмі.

Нагадаємо, каскадер Джо Уоттс, який був дублером актора Віна Дизеля, розбився у липні 2019 року під час зйомок дев'ятої частинИ "Форсажу".

"Форсаж 9" – офіційний трейлер фільму: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд
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