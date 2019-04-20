"Форсаж: Гоббс та Шоу": новий трейлер до бойовика підкорює мережу

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"Форсаж: Гоббс та Шоу": новий трейлер
"Форсаж: Гоббс та Шоу": новий трейлер / Колаж: LifeStyle 24

Шанувальники культового фільму "Форсаж" незабаром зможуть насолодитися дев'ятою частиною, яка матиме назву "Форсаж: Гоббс та Шоу". Мережу Інтернет облетів новий офіційний трейлер майбутньої кінострічки.

У новій частині серії фільмів "Форсаж" з'явився новий герой, якого зіграє Ідріс Ельба. У другому офіційному трейлері, який з'явився на YouTube-каналі кінокартини Fast & Furious, його можна побачити досить часто.

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Також у представленому тизері показано значно більше екшн-моментів, ніж у попередньому. У фільмі наявні усі моменти, на які чекають справжні поціновувачі бойовиків, а саме – погоня, вибухи, перестрілка. Проте режисери не забули про ще одну важливу складову – жарти.

У центрі подій Деккард Шоу (Джейсон Стетхем), його сестра Хетті (Ванесса Кірбі), головний злочинець Брікстон (Ідріс Ельба) та Люк Хоббс (Двейн Джонсон).

За сюжетом, сестра Шоу вкрала у Брікстона вірус, який може знищити половину людства. Злочинець помітив пропажу і вирушив на пошуки важливої втрати. Аби подолати ворога і врятувати планету від знищення сімействам Шоу і Гоббс доведеться об'єднатися і працювати разом. Для виконання місії новостворена команда володітиме найшвидшими автомобілями, наймогутнішою зброєю, а також допомогою матерів головних героїв.

Дивитися другий трейлер фільму "Форсаж: Гоббс та Шоу" англійською: відео

Дивитися другий трейлер фільму "Форсаж: Гоббс та Шоу" українською: відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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