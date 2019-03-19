Як приготувати форшмак з оселедця: рецепт закуски

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Форшмак з оселедця - рецепт класичної єврейської закуски
Як приготувати форшмак

Форшмак – традиційна єврейська закуска, яка є дуже ситною та смачною. Форшмак використовують, як намазку на хліб. Також ним наповнюють тарталетки. Як приготувати форшмак – читайте далі.

Закуска славиться тим, що вона проста у приготуванні. На просторах інтернету можна знайти дуже багато оригінальних рецептів, проте, не всі знають, як правильно приготувати класичний форшмак з оселедця. По консистенції форшмак повинен бути схожим на паштет.

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Щоб вийшло смачно, очищений оселедець рекомендується подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки. До риби можна додавати сир, моркву, картоплю, яблука чи гриби. Вибір додаткового інгредієнта немає обмежень. Це можуть бути макарони, капуста кольрабі, сметана чи буряк.

Класичний форшмак з оселедця

Класичний форшмак
Класичний форшмак

Інгредієнти:
– 100 г вершкового масла;
– 4 яйця;
– 1 солоний оселедець чи 2 шматки філе;
– цибуля;
– сіль, перець, зелень;
– велике кисле зелене яблуко.

Рецепт приготування форшмака з оселедця:

1. Поріжте рибне філе на шматочки. 

2. Помийте яблука, очистіть від шкірки та поріжте на шматочки.

3. Відваріть яйця, почистіть цибулю і поріжте. 

4. Помістіть усі продукти в блендер і збийте до однорідності. 

5. Вершкове масло кімнатної температури додайте до суміші. 

6. Посоліть, поперчіть та прикрасьте зеленню.

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Форшмак з горіхами і зеленню

Форшмак з горіхами і зеленню
Форшмак з горіхами і зеленню

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– цибуля;
– 1 ложка олії;
– 1 солоний оселедець;
– зелене яблуко;
– 1 булочка;
– 150 г волоських горіхів;
– пучок зелені.

Рецепт приготування форшмака з горіхами і зеленню:

1. Зваріть яйця і поставте на деякий час, щоб охололи. 

2. Подрібніть горіхи, заберіть шкірку та кістки з оселедцю, очистіть серцевину з яблука. 

3. Усі компоненти поріжте на великі шматки.

4. Викладіть продукти у блендер, додайте лимонний сік і масло, збийте до однорідної маси. 

5. Додайте дрібно нарізану зелень і поставте закуску в холодильник на півгодини. 

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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