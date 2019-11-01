Фото дня: Бредлі Купер з 2-річною дочкою перетворилися у "бабцю" для святкування Геловіну

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Бредлі Купер з дочкою Леєю
Бредлі Купер з дочкою Леєю / Legion-Media / Колаж LifeStyle 24

Останній тиждень пройшов дуже яскраво, адже напередодні Геловіну чимало зірок приміряли святкові костюми – від моторошних зомбі до жовтих Пікачу. Голлівудський актор Бредлі Купер не став винятком та підготував такий look, який розсмішив усіх шанувальників.

Відомо, що актор ділить опіку над дитиною зі своєю екс-коханою Іриною Шейк. Для прогулянки з 2-річною дочкою Леєю зірковий батько підготував для них оригінальні образи "бабусі". Про це пише видання Daily Mail.

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Для виходу чоловік на білу сорочку одягнув в'язаний коричневий светр і рожеву спідницю довжини максі. Незвичним завершенням образу стала коротка перука з сивим волоссям.

Бредлі Купер також одягнув дочку в образ "бабці", примірявши малюку сукню з квітковим принтом, кофту і схожу перуку.

 

Російська супермодель Ірина Шейк також виходила на публіку у геловінських костюмах з Леєю. Для прогулянки на нью-йоркських вулицях мама з дочкою обрали костюми Міккі Мауса.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові діти Геловін Бредлі Купер Ірина Шейк Зіркові мами
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