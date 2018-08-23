Фото Лівану, від яких перехоплює подих

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Краса Лівану, що зачаровує
Краса Лівану, що зачаровує / www.boredpanda.com

При згадці Близького Сходу люди одразу ж уявляють собі картинки із затяжних військових конфліктів та їх наслідками. Однак ці країни можуть зачарувати красою.

На прикладі Лівану 29-річний фотограф Рамі Різк вирішив довести цю думку. У серії знімків митець показав красу природи країн Близького Сходу, які поєднали гори, мальовничі узбережжя та долини. 

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За словами Рамі Різка, столиця Лівану – Бейрут – унікальне місто, що може приголомшити найвибагливіших туристів. Його по праву називають перлиною Близького Сходу, адже пам'ятки архітектури та культури вражають красою. Однак військові дії у сусідній Сирії відлякують мандрівників. Щоб весь світ побачив красу країни, Рамі Різк створив фото з назвою "Ліван, якого ви ніколи не бачили". 

"Зрозуміло, що через військовий конфлікт люди, які хотіли відвідати Ліван, злякались. Але тут занадто багато краси, щоб ігнорувати країну. Тому я покажу вам прекрасні краєвиди, зелені дерева, розкинуті по горах і долинах, міста і приголомшливу архітектуру в них", – розповів Рамі Різк у BoredPanda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rami Rizk (@rami_rizk89)

 

Теги: LifeStyle Подорожі Ліван Близький Схід Новини культури
Джерело: Lifestyle
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