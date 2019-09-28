Фото з заручин принцеси Беатріс порівнюють з портретами принца Гаррі та Меган Маркл

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Принцеса Беатріс з нареченим Едоардо Мапеллі Моцці та принц Гаррі з Меган Маркл
Принцеса Беатріс з нареченим Едоардо Мапеллі Моцці та принц Гаррі з Меган Маркл / Колаж: LifeStyle 24

Днями внучка Єлизавети ІІ Беатріс заручилася зі своїм італійським бойфрендом Едоардо Мапеллі Моцці. Одразу після офіційного оголошення королівська пара опублікувала серію знімків, яка фанатам монаршої сім'ї нагадала фотосесію принца Гаррі і Меган Маркл, яку вони зробили після своїх заручин.

Про заручини старшої доньки герцога Йоркського принцеси Беатріс стало відомо в четвер, 26 вересня. Про радісну звістку одразу ж повідомив Букінгемський палац. А майбутнє подружжя влаштувало заручальну фотосесію, якою на своїй сторінці в Instagram повідомив обранець 29-річної Беатріс Едоардо Мапеллі Моцці.

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Як зазначив наречений принцеси Йоркської, автором знімків закоханих став Міссан Гарріман. На портретах майбутнє подружжя намагалося відтворити емоції, які їх переповнюють, а також показати справжніх себе, що не дуже характерно для представників британської монаршої сім'ї.

Однак фанати королівської сім'ї зауважили, що подібну фотосесію для себе влаштували принц Гаррі і Меган Маркл після того, як оголосили про заручини. Їхні фото також були представлені у чорно-білих відтінках, а самі вони позували в подібних ракурсах.

Принцеса Беатріс з бойфрендом Едоардо Мачеллі Моцці та принц Гаррі з Меган Маркл
Принцеса Беатріс з нареченим Едоардо Мапеллі Моцці та принц Гаррі з Меган Маркл 


Принцеса Беатріс з нареченим Едоардо Мапеллі Моцці та принц Гаррі з Меган Маркл

Також у мережі з'явилося фотопорівняння першого знімка Беатріс і її нареченого та принцеси Євгенії з її коханим, коли ті заручилися. Сестри одягнули подібні сукні у квітковий принт, а також позували поруч з обранцями в однакових позах.


Принцеса Беатріс з нареченим Едоардо Мапеллі Моцці та принцеса Євгенія з Джеком Бруксбанком / Instagram / @catwalkbyk

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Принц Гаррі Меган Маркл Весілля принцеси Беатріс Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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