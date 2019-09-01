Фотограф подав на Дженніфер Лопес та її коханого до суду

Поки співачка і акторка Дженніфер Лопес та бейсболіст Алекс Родрігес готуються до весілля, на них очікує судова тяганина. Фотограф звинувачує зірок у ДТП та вимагає в них компенсації.

Травмування папараці – не дивина для Голлівуду. В прагненні зрообити ексклюзивні кадри фотографи не рідко вдаються до провокацій та навіть не зважають на правила дорожнього руху. Відтак кількість ДТП за їхньою участю вражає.

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Неприємний інцидент з одним із папараці стався восени 2018 року. Тоді при виїзді з одного з ресторанів Лос-Анджелеса авто Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса травмувало фотографа Ліянажа Переру. Тепер же папараці подав на зірок до суду, повідомляє TMZ.

У позові журналіст стверджує, що внаслідок ДТП він отримав досить серйозні травми, які й досі лікує. Відтак від Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса він вимагає відшкодувати йому медичні та судові витрати.

Папараці заявив, що раніше звертався до правоохоронців у цій справі, показуючи кадри, зроблені під час ДТП. Однак кримінальну справу не порушували, бо фотограф, згідно із законами, не мав перешкоджати руху автомобіля. На цьому чоловік не зупинився та у судовому позові робить акцент на тому, що ані Джей Ло, ані її водій чи бойфренд не вийшли до нього після ДТП та не цікавились, чи з ним все гаразд.

Раніше журналісти LifeStyle повідомляли, що очевидці аварії були вражені від зухвальства папараці. Всі вони стали на захист водія, адже через спалахи камер чоловік просто не побачив фотографа, який вискочив збору авто. Тому у ЗМІ підозрюють, що судовий позов не буде успішним для Ліянажа Перери.

Як авто Дженніфер Лопес потрапило у ДТП: дивіться відео з місця інциденту (18+):