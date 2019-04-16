Фотограф зі Львова здобув визнання у світі своїми сюрреалістичними знімками: яскраві кадри

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Фото Олега Оприська
Фото Олега Оприська / Instagram // oprisco

Художні світлини українського фотографа Олега Оприська заворожують естетикою ефемерної реальності. Образи магнетичних жінок у сюрреалістичних обставинах вирізняють роботи митця серед інших.

Оприсько знімає на стару плівкову фотокамеру, яка може дати йому більше теплих та м'яких кольорів, які йому так подобаються, пише Photography life.

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Організація процесу зйомок від А до Я повністю лежить на Олегові. Він займається як налаштуванням техніки й проявленням плівки, так і продумуванням концепції, підбором локацій, костюмів, декорацій.


Фото Олега Оприська

"Перед зйомкою я планую загальну схему кольорів. Відповідно до обраної палітри, я обираю одяг, реквізит, його розташування тощо. Треба переконатись, що все це грає в межах однієї гами кольорів", – говорить Оприсько. 


Фото Олега Оприська

Митець вважає, що у нашому повсякденному житті багато краси, тож далеко не треба ходити, аби надихатись на нові художні подвиги. 


Фото Олега Оприська

Фотограф доволі швидко став відомим за межами України. І, як запевняє, більшість його клієнтів саме за кордоном. 

Знімки Олега Оприська: дивіться галерею

Всі фото – Oprisko Photography

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle
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