Фотограф зі Швеції створює сюрреалістичні пейзажі із сотні оригінальних знімків: видовищні кадри
34-річний шведський фотограф Ерік Йоханссон здобув славу своїм незвичайним баченням альтернативної реальності та фантазіями про неї. Процес її створення теж не без вигадливості – митець комбінує більше сотні світлин, аби досягти бажаного сюжету.
Грається численними ілюзіями митець у Photoshop, де і виводить фінальне зображення. Як стверджує фотограф, він не намагається фіксувати життя або моменти – він полює за ідеями.
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Фото Еріка Йоханссона // Erikjo
Йоханссон переконує, що його колеги по цеху чи то нинішні, чи то попередні, не справили на нього такого враження у творчому сенсі, як художники-сюрреалісти. Серед тих, хто вплинув на нього, а відтак і його роботи, чоловік називає Сальвадора Далі, Мауріца Ешера та Рене Магрітта.
Фото Еріка Йоханссона // Erikjo
Незвичайний підхід Йоханссона до реальності зацікавив таких медіагігантів, як The Daily Mail, The Telegraph, The Independent, The Guardian.
Фото Еріка Йоханссона // Erikjo
Фото Еріка Йоханссона // Erikjo
Фото Еріка Йоханссона // Erikjo
Фото Еріка Йоханссона // Erikjo
Фото Еріка Йоханссона // Erikjo
Фото Еріка Йоханссона // Erikjo
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