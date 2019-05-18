Фотографія як спосіб осмислити депресію: емоційний проект

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Фото Габріеля Ісака
Фото Габріеля Ісака / gabrielisak.com

Шведський фотограф Габріель Ісак довгий час перебував у депресії – коли поступово інтерес згасає не тільки до улюблених справ, а й до самого життя. Тоді спробував використати своє захоплення як терапію і відрефлексувати стан, у якому перебував.

За словами Ісака, фотографія дозволила йому втекти в інший світ – створений ним самим. У той, який він вів за собою, а не навпаки. 

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Митець жив у депресії роками. Звісно, це впливало на якість його життя. Проте у певний момент він почав не просто робити світлини, а через них досліджувати теми ментальних проблем. 


Фото Габріеля Ісака

"Все, що я створив у цей період, відбило роки моєї депресії. Я був натхненний психологією, сюрреалізмом та скандинавськими пейзажами, серед яких виріс. Цей проект дуже особистісний для мене. Він був своєрідною терапією для боротьби зі своїми емоціями", – зазначив фотограф. 


Фото Габріеля Ісака

Він додає, що все ж спробував зробити його наближеним до анонімного у сенсі персональних переживань. Все для того, аби знімки могли "говорити" і "розуміти" кожну людину, яка пережила подібне.


Фото Габріеля Ісака

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GABRIEL ISAK (@gabriel_isak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GABRIEL ISAK (@gabriel_isak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GABRIEL ISAK (@gabriel_isak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GABRIEL ISAK (@gabriel_isak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GABRIEL ISAK (@gabriel_isak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GABRIEL ISAK (@gabriel_isak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GABRIEL ISAK (@gabriel_isak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GABRIEL ISAK (@gabriel_isak)

Всі фото – Gabriel Isak

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури
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