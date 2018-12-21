Фотографувався та замовив усім бургери: Том Хенкс неочікувано завітав в каліфорнійське кафе

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Том Хенкс побував у SoCal In-N-Out Burge
Том Хенкс побував у SoCal In-N-Out Burge / Twitter / @Oak Park Elementary

Голлівудський актор Том Хенкс, який став дворазовим володарем премії "Оскар" влаштував справжнє диво напередодні Різдва. Чоловік зайшов у ресторан швидкого харчування SoCal In-N-Out Burger, щоб перекусити, але очікувано опинився в центрі уваги.

Про це повідомляють на EOnline.

Том Хенкс не лише поїв в компанії дружини та друга, а й пригостив за свій рахунок всіх присутніх у кафе. Актор також охоче робив фотографії з прихильниками та тиснув всім бажаючим руки. За словами очевидців, він був дуже усміхненим та бажам всім щасливого Різдва.

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Допис, поширений Megan (@bookcauldron13)

 

Відвідувачі закладу міста Фонтани, Каліфорнія, були просто в захваті від такої несподіваної зустрічі. У соцмережах почали з’являтись фотографії та відеоролики щасливих користувачів, які зустріли легендарного Тома Хенкса.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan (@bookcauldron13)

 

 

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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