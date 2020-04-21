Фоззі з гурту "ТНМК" став батьком двійнят

Один із учасників популярного українського гурту "Танок на майдані Конго" Фоззі (справжнє ім'я – Олександр Сидоренко) став батьком двійнят.

На карантині трапляються і хороші новини. Сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що один із українських музикантів став батьком. Олександр Сидоренко поділився цією радісною новиною на особистій сторінці в мережі інстаграм.

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У артиста та його дружини Поліни на світ з'явилися хлопчик та дівчинка. Олександр поділився фотографією, де він щасливий позує у медичному халаті та масці. В руках у нього бачимо дві таблички – блакитного та рожевого кольорів.

У нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороші новини,

– підписав знімок Фоззі.

Що відомо про музиканта Фоззі?Фоззі (справжнє ім'я – Олександр Сидоренко) – український співак, вокаліст українського хіп-хоп гурту "Танок на майдані Конго". Також відомий, як журналіст і письменник. Саме Фоззі є автором пісень "ТНМК". За фахом він журналіст-телевізійник, працював на різних телеканалах ведучим. Видав 2 книги українською мовою та 8 російською. Долучався до акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого тримали у незаконному ув'язненні в Росії.