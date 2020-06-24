У світі відновлюють роботу кінотеатри. Звісно, через пандемію коронавірусу вони не можуть запрацювати на повну та матимуть чимало обмежень і правил. Але представники кінотеатрів вже очікують на відвідувачів, а у Франції навіть вигадали оригінальний спосіб дотримання дистанції в залі.

Креатив від французького кінотеатру MK2

Як повідомляє Forbes Mexico, за дотриманням дистанції у кінотеатрах Парижа будуть стежити улюблені посіпаки з мультфільму "Нікчемний я". Таке креативне рішення прийняли представники мережі кінотеатрів MK2.

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За новими правилами послаблення карантину, між глядачами французьких кінотеатрів повинно бути щонайменше одне вільне місце. Це врахували в MK2, поставивши на крісла жовтих посіпак у їхніх окулярах та комбінезонах. Оригінальна ідея привернула увагу кіноманів, які вже залюбки відвідують кіносеанси поряд з улюбленими персонажами. Водночас у дистриб'юторській компанії MK2 додали, що зали в кінотеатрах є більш безпечними, аніж транспорт.

Цікаво, що посіпаки в кінотеатрі з'явились не випадково. Ці мультперсонажі прописані в документі, який розробляли за участю ВООЗ. Експерти створили правила перебування людей у громадських місцях та переконані, що зображення посіпак привертають увагу і стимулюють дотримуватись дистанції.

Яка ситуація з кінотеатрами в Україні

Досі в Україні діяли актокінотеатри, де глядачі переглядали стрічки, не покидаючи автівок. Та з 22 червня у Києві відновили роботу кінотеатрів, затвердивши нові правила.

Правила, яких потрібно дотримватись у кінотеатрі: