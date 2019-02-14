Французька співачка Венесса Параді написала пісню про Київ: відео
До Дня Святого Валентина, який відзначають 14 лютого, французька співачка, акторка та модель Ванесса Параді присвятила пісню українській столиці – Києву.
У пісні йдеться про гарячі поцілунки з коханим посеред засніженого Києва, які неможливо забути.
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Слова і музику Ванесса написала сама. Ця композиція увійшла до її нового альбому Les Sources, який вона презентувала у листопаді 2018 року.
В українській столиці співачка побувала у 2016, тоді місто й запало їй до душі.
Пісня Венесси Параді про Київ: дивіться відео
Джерело: 24 канал
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