Французька співачка Венесса Параді написала пісню про Київ: відео

До Дня Святого Валентина, який відзначають 14 лютого, французька співачка, акторка та модель Ванесса Параді присвятила пісню українській столиці – Києву.

У пісні йдеться про гарячі поцілунки з коханим посеред засніженого Києва, які неможливо забути.

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Слова і музику Ванесса написала сама. Ця композиція увійшла до її нового альбому Les Sources, який вона презентувала у листопаді 2018 року.

В українській столиці співачка побувала у 2016, тоді місто й запало їй до душі.

Пісня Венесси Параді про Київ: дивіться відео