Французький бренд Sonia Rykiel закривається: причина

Популярний французький бренд Sonia Rykiel, заснований в 1968 році, закривається. Комерційний суд Парижа у четвер, 25 липня, ухвалив рішення про ліквідацію збанкрутілого Будинку моди.

Раніше суд задовольнив прохання бренду про два місяці захисту, протягом яких компанія повинна була знайти нового власника. У четвер, 25 липня, комерційний суд відхилив кандидатуру єдиного, що залишився, претендента – компанію Lévy. Це означає, що Sonia Rykiel не зміг впоратися з кризовою ситуацією. Про це повідомляє France24.

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Відтак всі шість бутиків бренду, які розташовані у Франції і Монако, а також інтелектуальна власність будуть розпродані найближчим часом. Наразі в штаті компанії є 134 співробітники, які будуть незабаром звільнені.

Проблеми з фінансуванням. Як відомо, у 2012 році компанія, що була повністю незалежною від стороннього фінансування раніше, вирішила продати 80% свого капіталу китайському інвестиційному фонду Fung Brands (First Heritage Brands). У 2016 році цей відсоток був збільшений до 100%, незабаром після смерті самої дизайнерки Соні Рікель.

Що відомо про Соню Рікель?

Соня Рікель народилася в Парижі в сім'ї єврейських іммігрантів з Росії та Румунії. У 17 років вона почала працювати оформлювачем вітрин одного з текстильних магазинів. Її перший чоловік володів магазином трикотажних виробів, для якого вона в 1962 році зв'язала свої перші широкі светри.



Соня Рікель / Архівне фото / Getty Images

Перший бутик Рікель відкрила в 1968 році на вулиці Гренель у Парижі – сучасний центр моди.