Французький шик: чуттєва Даша Астаф'єва знялася у пікантній фотосесії без спідньої білизни

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Українська співачка Даша Астаф’єва, яка є однією з найепатажніших представниць вітчизняного шоу-бізнесу, знялася у чуттєвій фотосесії у розкішних образах на вулицях французької столиці Парижа.

Нові фото Даша Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Українська зірка організувала неймовірну фотосесію у Парижі у чуттєвих образах. Шанувальники вражені новою фотосесією зірки, а дехто порівняв Астаф'єву навіть з Монікою Беллуччі.

"Мрії здійснюються", – коротко прокоментувала знімки Дар'я.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

До слова, раніше співачка позувала в об'єктиві популярного українського фотографа Соні Плакидюк.

Спершу Даша повстала топлес у романтичному образі. 33-річна зірка продемонструвала нюдовий макіяж і блискучу шкіру. Груди артистка прикриває руками.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
​Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Далі Астаф'єва позує у неймовірній біло-рожевій довгій сукні, яка від штучного повітря створює цікаві силуети навколо героїні.

Даша Астаф'єва
​Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
​Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

даша астафєва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Теги: LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва Еротика
Джерело: 24 канал
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