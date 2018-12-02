Французький шик: чуттєва Даша Астаф'єва знялася у пікантній фотосесії без спідньої білизни
Українська співачка Даша Астаф’єва, яка є однією з найепатажніших представниць вітчизняного шоу-бізнесу, знялася у чуттєвій фотосесії у розкішних образах на вулицях французької столиці Парижа.
Нові фото Даша Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Українська зірка організувала неймовірну фотосесію у Парижі у чуттєвих образах. Шанувальники вражені новою фотосесією зірки, а дехто порівняв Астаф'єву навіть з Монікою Беллуччі.
"Мрії здійснюються", – коротко прокоментувала знімки Дар'я.
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva
До слова, раніше співачка позувала в об'єктиві популярного українського фотографа Соні Плакидюк.
Спершу Даша повстала топлес у романтичному образі. 33-річна зірка продемонструвала нюдовий макіяж і блискучу шкіру. Груди артистка прикриває руками.
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva
Далі Астаф'єва позує у неймовірній біло-рожевій довгій сукні, яка від штучного повітря створює цікаві силуети навколо героїні.
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva