Freedom Jazz пояснили, чому відмовилися від Євробачення

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Freedom Jazz
Freedom Jazz / Instagram / @freedomjazz_official

Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі України в Євробаченні-2019. Спершу не брати участь в конкурсі вирішила переможниця Нацвідбору MARUV, а згодом і гурти Freedom Jazz та KAZKA. Виконавці, які посіли друге місце, пояснили причину своєї відмови.

Про причину відмови гурт Freedom Jazz заговорив в інтерв'ю у "Світському житті".

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За словами артисток, перемогу здобула MARUV і було б неправильно зайняти її місце та поїхати представляти Україну.

Ну все ж таки MARUV обрали люди. Це була її перемога. Це не наше місце. Якщо б ми перемогли у Нацвідборі, ми б з радістю представили Україну у цьому конкурсі. Але не таким шляхом. Ми всі в один голос вирішили, що ні, ми не їдемо, тому що ми другі. Так не чесно,
– заявили виконавиці гурту.

До слова, наразі у Freedom Jazz залишилось дві вокалістки, адже третя Анастасія пішла у декрет. Додамо, що дівчина виступала на сцені Нацвідбору на 8 місяці вагітності.

"Свою минулу вагітність, вона також проводжала на сцені і одразу, майже за тиждень, відправилася до пологового. Минулого разу швидка стояла під залою виступу", – зазначили дівчата.

 

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019 від України?За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ вирішила не підписувати угоду з MARUV. Сама артистка заявила, що не заплановані виступи в Росії стали причиною для цього.

Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення
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