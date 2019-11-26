Фронтмен "Без обмежень" знає протидію для російських гастролерів: подробиці

Співак Сергій Танчинець зізнався, що музикантів, які виступають з концертами в Росії, карати штрафами не варто. Проте вони повинні обирати між фінансовою стабільністю в Україні, чи розвитком бізнесу в країні агресора. А впроваджені квоти на державну мову – можливість запалати для нових зірок.

Лідер рок-гурту "Без обмежень" висловив своє ставлення до політики у сфері культури. Думками він поділився в інтерв'ю для журналістів Сьогодні LifeStyle. Карати виконавців штрафами він вважає необгрунтовано та жорстого в умовах сучасної ситуації в нашій державі.

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Сергій Танчинець повідомляв, що зараз "Без обмежень" не планує просувати свою музику за кордоном, адже не все спромігся зробити на Батьківщині. Проте про гастролі гурту в Росії навіть думок не виникало. Фронтмен дуже різко висловлюється проти артистів, для яких не існує моральних принципів під час збройного конфлікту на Сході України.

Навіть якщо ти йдеш проти своєї держави ментально і підтримуєш людей, які забрали життя більше 13 тисяч українців, і тобі всередині від цього не боляче, тобі повинно бути тут фінансового некомфортно,

– висловив своє ставлення музикант.



Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець / Instagram /@bezobmezhen

Сергій Танчинець також зізнався, що був серед тих, хто вийшов під Верховну Раду у день прийняття закону про мовні квоти на радіо та телебаченні. Ці зміни позитивно вплинули на діяльність гурту "Без обмежень", адже їхня музика активно завойовує прихильників та виходить на нову хвилю популярності. Це також гарна нагода для початківців просувати свою творчість.

Ротація наших пісень на радіостанціях збільшилася в рамках нового закону. Але в даному випадку справа полягає не тільки в квотах, а й в нашому підході – підвищення якості музики, потрапляння прямо в серце слухачів і потреба людей саме в таких піснях. Все склалося в єдиний пазл,

– не приховує радість співак.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу гурт "Без Обмежень" розповідав, що мир можна здобути лише з потужною громадянською позицією. Музиканти активно відвідують лінію фронту та передову.

На наші концерти приходить здебільшого ті люди, які знають, що таке Україна. Вони розуміють своє ставлення до подій, розуміють правду і що відбувається в нашій державі. До нас не ходять ті люди, які налаштовані негативно до України,

– повідомляв Сергій Танчинець.