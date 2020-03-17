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Фронтмен Coldplay Кріс Мартін провів концерт в інстаграмі: відео

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Фронтмен Coldplay Кріс Мартін провів концерт в інстаграмі / Instagram / @coldplay

У зв'язку з поширеннях коронавірусу по всьому світу скасовують масові заходи, а громадян закликають залишатися вдома задля власної безпеки. Лідер британського рок-гурту Coldplay вирішив не залишати фанів без своєї творчості та провів концерт онлайн.

Британський співак Кріс Мартін долучився до благодійної ініціативи Together, at Home (Разом, вдома), яку запровадили Всесвітня організація охорони здоров'я та благодійний фестиваль Global Citizen. Вона покликана на збір коштів, які витратять на подолання коронавірусу. 

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Так, фронтмен Coldplay Кріс Мартін став одним із тих, хто власною творчістю прагне не лише розігнати паніку, а й допомогти у боротьбі з пандемією фінансово. Виконавець потішив глядачів живого концерту не тільки своїм вокалом, а й грою на акустичній гітарі та піаніно. 

Цього разу композиції Coldplay обирали підписники. Так, під час онлайн-трансляції в інстаграмі, яка тривала півгодини, прозвучали треки Green Eyes, Yellow, Viva La Vida та навіть кавер на Life on Mars Девіда Бові. 

Варто зазначити, що наступною світовою зіркою, яка долучиться до проєкту Together, at Home стане 41-річний американський виконавець Джон Ледженд. 

Онлайн-концерт Кріса Мартіна у рамках Together, at Home: дивіться відео онлайн 

Нагадаємо, що днями колектив Coldplay презентував нову відеороботу на пісню Trouble In Town з альбому Everyday Life, яка була знята в Києві в грудні 2019 року. Зйомки відбувалися по всій столиці –Ленінська кузня, житловий квартал Chicago Central House біля станції метро "Олімпійський", а також – Будинок одягу на Львівській площі.

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Музика
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