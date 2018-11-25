Фронтмен Guns N' Roses Аксель Роуз важкохворий: подробиці

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Аксель Роуз
Аксель Роуз / Instagram @official_axlrose

Популярний рок-гурт Guns N' Roses виступив з концертом у Дубаї, однак шоу було перервано через хворобу фронтмена Акселя Роуза.

Як повідомляє видання NME, перед концертом соліста нудило протягом п'яти годин, але гурт вирішив не скасовувати виступ і зіграв 17 пісень.

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Шанувальники Guns N' Roses стали незадоволенні після переривання шоу, тому музиканти повідомили причину. Так, стало відомо, що Аксель Роуз має "важку" хворобу. Яку саме – наразі невідомо.

Один з учасників гурту Дафф Маккаган повідомив, що Роуз незважаючи на серйозну хворобу, виступив краще, ніж "за всі 40 років кар'єри".

 

Концерт Guns N' Roses у Дубаї: дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: Lifestyle
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